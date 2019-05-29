Будущее клуба УПЛ в тумане из-за договорных матчей

29 мая, 2019, 09:22

Ситуация вокруг клуба высшего украинского дивизиона "Олимпик" остается неопределенной из-за договорных матчй

Об этом рассказал журналист Игорь Цыганик .

Украинская ассоциация футбола в межсезонье должна решить судьбу первой команды "Олимпика", которая остается в премьер-лиге, несмотря на дисквалификацию команд U-21 и U-19. В УАФ сейчас ищут решение по клубу, но единого мнения нет. Журналист убежден, что Апелляционный комитет оставит в силе решение о дисквалификации молодежных составов "Олимпика", поскольку клуб не предоставил доказательств невиновности футболистов.

Вероятно, что решение затягивалось до конца сезона, чтобы стало понятно, останется "Олимпик" в премьер-лиге по спортивному принципу. Возможные опции - полная дисквалификация или отправления в первую лигу. Но реальных причин для сохранения команды без молодежок в УПЛ нет.

Команды U-21 и U-19 были дисквалифицированы перед возобновлением сезона в феврале. Участники чемпионатов получали технические победы в сорванных матчах с "Олимпиком". По регламенту, команда УПЛ не может участвовать в соревнованиях, если ее представители не выступают на молодежном уровне.