Будущее клуба УПЛ в тумане из-за договорных матчей
Об этом рассказал журналист Игорь Цыганик .
Украинская ассоциация футбола в межсезонье должна решить судьбу первой команды "Олимпика", которая остается в премьер-лиге, несмотря на дисквалификацию команд U-21 и U-19. В УАФ сейчас ищут решение по клубу, но единого мнения нет. Журналист убежден, что Апелляционный комитет оставит в силе решение о дисквалификации молодежных составов "Олимпика", поскольку клуб не предоставил доказательств невиновности футболистов.
Вероятно, что решение затягивалось до конца сезона, чтобы стало понятно, останется "Олимпик" в премьер-лиге по спортивному принципу. Возможные опции - полная дисквалификация или отправления в первую лигу. Но реальных причин для сохранения команды без молодежок в УПЛ нет.
Команды U-21 и U-19 были дисквалифицированы перед возобновлением сезона в феврале. Участники чемпионатов получали технические победы в сорванных матчах с "Олимпиком". По регламенту, команда УПЛ не может участвовать в соревнованиях, если ее представители не выступают на молодежном уровне.
- Напомним, 28 мая испанские правоохранители арестовали членов преступной группировки, подозреваемых в организации матчей с фиксированным результатом - среди них экс-игрок "Реала" .
- 13 мая экс-голкипер "Карпат" Юрий Мартыщук рассказал подробности договорного матча с "Металлистом" (0: 4) в апреле 2008 года.
- Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ лишил профессионального статуса ПФК "Сумы", а трех футболистов пожизненно отстранили от футбола за договорные матчи.