"Карпаты" оставили в УПЛ благодаря технической победе
12 июня, 2019, 11:42
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ присудил "Карпатам" техническую победу в повторном переходном матче с "Волынью" за право играть в УПЛ
Об этом информирует Tribuna.com .
Встреча в Луцке была прервана в компенсированное ко второму тайму время из-за болельщиков, которые выбежали на поле и общих беспорядков на трибунах. На тот момент счет был 3: 1 в пользу львовян. Техническая победа предусматривает счет 3: 0. В первом матче команды сыграли 0: 0.
В другом переходном противостоянии "Колос" по сумме двух матчей одолел "Черноморец" (0: 0, 2: 0).
- Напомним, 30 мая состоялись матчи заключительного 32-го тура чемпионата Украины по футболу - результаты.
- 29 мая состоялись заключительные матчи нижней шестерки чемпионата Украины по футболу, в которых определился главный аутсайдер и участник плей-офф за право остаться в УПЛ.
- 28 мая экс-главный тренер ФК "Карпаты" испанец Фабри Гонсалес рассказал, почему именно оставил львовскую команду .
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-