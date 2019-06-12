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Espreso.tvСпорт"Карпаты" оставили в УПЛ благодаря технической победе

"Карпаты" оставили в УПЛ благодаря технической победе


фото: fckarpaty.com
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ присудил "Карпатам" техническую победу в повторном переходном матче с "Волынью" за право играть в УПЛ

Об этом информирует Tribuna.com .

Встреча в Луцке была прервана в компенсированное ко второму тайму время из-за болельщиков, которые выбежали на поле и общих беспорядков на трибунах. На тот момент счет был 3: 1 в пользу львовян. Техническая победа предусматривает счет 3: 0. В первом матче команды сыграли 0: 0.

В другом переходном противостоянии "Колос" по сумме двух матчей одолел "Черноморец" (0: 0, 2: 0).

 

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