Определился главный неудачник чемпионата Украины по футболу

29 мая, 2019, 19:03

Сегодня состоялись заключительные матчи нижней шестерки чемпионата Украины по футболу, в которых определился главный аутсайдер и участник плей-офф за право остаться в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В заключительном 32-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" дома потеряла перевес в два мяча и сыграла вничью с "Олимпиком", "Арсенал-Киев" на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского первым забил, но в итоге уступил "Карпатам ". А "Черноморец" в Одессе разгромил "Десну", которая большую часть матча владела преимуществом.

Чемпионат Украины

32-й тур

29 мая

"Ворскла" - "Олимпик" 2: 2

Голы: Шарпар, 5, Васин, 44, пен. - Дегтярев, 75, 82

"Арсенал-Киев" - "Карпаты" 2: 3

Голы: Ковпак, 4, Авагимян, 90 + 2 - Нестеров, 18 Мякушко, 20 пен., Мирошниченко, 45

"Черноморец" - "Десна" 3: 0

Голы: Танчик, 62, Вильхьяльмссон, 73, пен., 85

Удаление: Немчанинов, 72 "Десна" (фол последней надежды)

Таким образом, на последнем месте оказался киевский "Арсенал", на предпоследнем - "Черноморец", а на 10-м - "Карпаты".

По итогам чемпионата Украины команда, которая финишировала последней, напрямую оставляет высший дивизион, два предпоследние коллектива сыграют переходные матчи соответственно со 2-м и 3-м местом в первой лиге.

Турнирная таблица до и после 32-го тура.