Определился главный неудачник чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В заключительном 32-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" дома потеряла перевес в два мяча и сыграла вничью с "Олимпиком", "Арсенал-Киев" на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского первым забил, но в итоге уступил "Карпатам ". А "Черноморец" в Одессе разгромил "Десну", которая большую часть матча владела преимуществом.
Чемпионат Украины
32-й тур
29 мая
"Ворскла" - "Олимпик" 2: 2
Голы: Шарпар, 5, Васин, 44, пен. - Дегтярев, 75, 82
"Арсенал-Киев" - "Карпаты" 2: 3
Голы: Ковпак, 4, Авагимян, 90 + 2 - Нестеров, 18 Мякушко, 20 пен., Мирошниченко, 45
"Черноморец" - "Десна" 3: 0
Голы: Танчик, 62, Вильхьяльмссон, 73, пен., 85
Удаление: Немчанинов, 72 "Десна" (фол последней надежды)
Таким образом, на последнем месте оказался киевский "Арсенал", на предпоследнем - "Черноморец", а на 10-м - "Карпаты".
По итогам чемпионата Украины команда, которая финишировала последней, напрямую оставляет высший дивизион, два предпоследние коллектива сыграют переходные матчи соответственно со 2-м и 3-м местом в первой лиге.
Турнирная таблица до и после 32-го тура.
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