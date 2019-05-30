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Espreso.tvСпортФинишировал чемпионат Украины по футболу, результаты заключительных матчей

Финишировал чемпионат Украины по футболу, результаты заключительных матчей


фото: shakhtar.com
Сегодня состоялись матчи заключительного 32-го тура чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В заключительных матчах верхней шестерки чемпионата Украины по футболу сезона-2018/19 "Мариуполь" сыграл с "Зарей", "Александрия" - "Динамо", "Львов" - "Шахтер"

Чемпионат Украины

32-й тур

30 мая

"Мариуполь" - "Заря"

"Александрия" - "Динамо"

"Львов" - "Шахтер"

Таким образом, "Шахтер" напрямую попал в групповой раунд Лиги чемпионов, "Динамо" туда попытается пробиться через квалификацию. "Александрия" сразу вышла в групповой раунд Лиги Европы, куда через квалификацию попытаются попасть "Заря" и "Мариуполь".

  • Напомним, 29 мая состоялись заключительные матчи нижней шестерки чемпионата Украины по футболу, в которых определился главный аутсайдер и участник плей-офф за право остаться в УПЛ.
  • 23 мая стало известно, что по итогам 30-го тура чемпионата Украины по футболу определились все участники Украины в Лиге Европы : "Заря" и "Мариуполь" досрочно гарантировали себе место в Лиге Европы в следующем сезоне, раньше это сделала "Александрия".
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