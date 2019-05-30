Финишировал чемпионат Украины по футболу, результаты заключительных матчей
30 мая, 2019, 21:26
Сегодня состоялись матчи заключительного 32-го тура чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В заключительных матчах верхней шестерки чемпионата Украины по футболу сезона-2018/19 "Мариуполь" сыграл с "Зарей", "Александрия" - "Динамо", "Львов" - "Шахтер"
Чемпионат Украины
32-й тур
30 мая
"Мариуполь" - "Заря"
"Александрия" - "Динамо"
"Львов" - "Шахтер"
Таким образом, "Шахтер" напрямую попал в групповой раунд Лиги чемпионов, "Динамо" туда попытается пробиться через квалификацию. "Александрия" сразу вышла в групповой раунд Лиги Европы, куда через квалификацию попытаются попасть "Заря" и "Мариуполь".
- Напомним, 29 мая состоялись заключительные матчи нижней шестерки чемпионата Украины по футболу, в которых определился главный аутсайдер и участник плей-офф за право остаться в УПЛ.
- 23 мая стало известно, что по итогам 30-го тура чемпионата Украины по футболу определились все участники Украины в Лиге Европы : "Заря" и "Мариуполь" досрочно гарантировали себе место в Лиге Европы в следующем сезоне, раньше это сделала "Александрия".
Читайте также
-
-
-
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
Читайте также
-
-
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски