Финишировал чемпионат Украины по футболу, результаты заключительных матчей

30 мая, 2019, 21:26

Сегодня состоялись матчи заключительного 32-го тура чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В заключительных матчах верхней шестерки чемпионата Украины по футболу сезона-2018/19 "Мариуполь" сыграл с "Зарей", "Александрия" - "Динамо", "Львов" - "Шахтер"

Чемпионат Украины

32-й тур

30 мая

"Мариуполь" - "Заря"

"Александрия" - "Динамо"

"Львов" - "Шахтер"

Таким образом, "Шахтер" напрямую попал в групповой раунд Лиги чемпионов, "Динамо" туда попытается пробиться через квалификацию. "Александрия" сразу вышла в групповой раунд Лиги Европы, куда через квалификацию попытаются попасть "Заря" и "Мариуполь".