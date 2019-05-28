//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортИностранный тренер объяснил, почему оставил украинский футбольный клуб

Иностранный тренер объяснил, почему оставил украинский футбольный клуб


фото: fckarpaty.com
Экс-главный тренер "Карпаты" испанец Фабри Гонсалес рассказал, почему оставил львовскую команду

Слова экс-наставника "Луго" приводит Футбол NEWS.

"Ключевыми стали две проблемы: отсутствие того, кто мог бы стабильно забивать, а также трудности в средней зоне из-за травмы Клеца. Имеет задуматься и руководство клуба, ведь в" Карпатах "часто меняются тренеры, и пользы это не приносит. Команда почти каждый год борется за выживание, тогда как такой клуб должен бороться за место в еврокубках ", - сказал Фабри.

25 мая в 31-м туре УПЛ "Карпаты" дома сыграли с "Олимпиком" - 3: 3 и расположились на 10 месте, которое предусматривает участие в стыковых матчах с третьей командой первой лиги за право выступать в высшем дивизионе. После ничьей с дончанами Фабри Гонсалес подал в отставку.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 мая, 2019 вторник

больше новостей

28 мая, 2019 вторник

27 мая, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать