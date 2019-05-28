Иностранный тренер объяснил, почему оставил украинский футбольный клуб

28 мая, 2019, 13:17

Экс-главный тренер "Карпаты" испанец Фабри Гонсалес рассказал, почему оставил львовскую команду

Слова экс-наставника "Луго" приводит Футбол NEWS.

"Ключевыми стали две проблемы: отсутствие того, кто мог бы стабильно забивать, а также трудности в средней зоне из-за травмы Клеца. Имеет задуматься и руководство клуба, ведь в" Карпатах "часто меняются тренеры, и пользы это не приносит. Команда почти каждый год борется за выживание, тогда как такой клуб должен бороться за место в еврокубках ", - сказал Фабри.

25 мая в 31-м туре УПЛ "Карпаты" дома сыграли с "Олимпиком" - 3: 3 и расположились на 10 месте, которое предусматривает участие в стыковых матчах с третьей командой первой лиги за право выступать в высшем дивизионе. После ничьей с дончанами Фабри Гонсалес подал в отставку.