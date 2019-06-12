ДТП возле реки Рось: концентрация гербицидов в 200 раз превышает норму
Об этом заявил первый заместитель начальника ГУ Госпродпотребслужбы Виннитчины Александр Сорочан, сообщает Укринформ .
Согласно результатам исследований, в колодезной воде с. Збаржевка Погребищенского района не выявлено остаточного количества ядохимикатов. Это свидетельствует о том, что эти вещества не попали в воду, говорится в сообщении.
В водоеме "Нижний пруд", в которую непосредственно попали химические соединения в результате ДТП, есть превышение концентрации ядохимикатов. В частности, концентрация гербицида "Тарга Супер" в водоеме превышена от 200 до 600 раз", - отметил Сорочан.
По его словам, специалисты Института экогигиены и токсикологии имени Л. И. Медведя осуществили лабораторные исследования в местах питьевого водозабора м. Белая Церковь, где протекает река Рось. Согласно результатам анализа проб воды, никаких ядохимикатов там не обнаружено.
"Это можно объяснить тем, что в водоеме, в который непосредственно попали вещества, нет столь сильного течения, чтобы отнести их от места утечки на значительное расстояние", - подчеркнул он.
Представитель Госпродпотребслужбы отметил, что сейчас изучается качество воды в колодцах населенных пунктов, расположенных ниже по течению загрязненного водоема.
- Напомним, 9 июня в Винницкой области в реку Рось упал автомобиль с 1 тонной химикатов , в Белой Церкви за экологической катастрофы отключают воду. С 23:00 прекращена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой г.. Белая Церковь Киевской области (209 тыс. жителей) и г.. Умань Черкасской области (84 тыс. жителей).
- Полиция открыла производство из-за попадания химикатов в реку Рось, гербициды оказались крадеными из фермерских хозяйств .
- 10 июня во ГСЧС сообщили, что из-за падения автомобиля с ядом в р. Рось водоснабжения г. Умань осуществляется из запасных резервуаров, запаса воды хватит на 3 суток .
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