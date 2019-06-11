США направили Лондону официальный запрос на экстрадицию Ассанжа
11 июня, 2019, 11:28
Власти США направили в Великобританию официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.
"Соединенные Штаты подали официальный запрос в Соединенное Королевство об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа", - отметил собеседник издания.
Другие детали не сообщаются.
- Напомним, что 11 апреля британские полицейские арестовали в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
- Скотленд-Ярд пояснил, что Ассанж был арестован в Лондоне по запросу США.
- Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж был лишен крова из-за нарушения международных конвенций и агрессивное поведение.
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