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Espreso.tvМирСША направили Лондону официальный запрос на экстрадицию Ассанжа

США направили Лондону официальный запрос на экстрадицию Ассанжа


фото: REUTERS
Власти США направили в Великобританию официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

"Соединенные Штаты подали официальный запрос в Соединенное Королевство об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа", - отметил собеседник издания.

Другие детали не сообщаются.

  • Напомним, что 11 апреля британские полицейские арестовали в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
  • Скотленд-Ярд пояснил, что Ассанж был арестован в Лондоне по запросу США.
  • Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж был лишен крова из-за нарушения международных конвенций и агрессивное поведение.
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