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Ассанжа задержали по запросу США, - адвокат


фото: REUTERS
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находился в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года, задержали по запросу Соединенных Штатов Америки
Об этом написала адвокат Ассанжа Джен Робинс в Twitter.

"Только что подтвердили, что Ассанжа задержали, не только за нарушение условий меры пресечения, но и по экстрадиционному запросу США", - сообщила она.

Ранее основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находился в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года, задержали в здании дипмиссии и взяли под стражу. Позже он предстанет перед Вестминстерским магистратским судом.

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