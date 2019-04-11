Ассанжа задержали по запросу США, - адвокат
11 апреля, 2019, 15:10
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находился в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года, задержали по запросу Соединенных Штатов Америки
Об этом написала адвокат Ассанжа Джен Робинс в Twitter.
"Только что подтвердили, что Ассанжа задержали, не только за нарушение условий меры пресечения, но и по экстрадиционному запросу США", - сообщила она.
Just confirmed: #Assange has been arrested not just for breach of bail conditions but also in relation to a US extradition request. @wikileaks @khrafnsson- Jen Robinson (@suigenerisjen) 11 апреля 2019 г.
Ранее основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находился в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года, задержали в здании дипмиссии и взяли под стражу. Позже он предстанет перед Вестминстерским магистратским судом.
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