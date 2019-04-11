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Британская полиция задержала Ассанжа в Лондоне


фото: REUTERS
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж 11 апреля был арестован британской полицией прямо в посольстве Эквадора по ордеру 2012 года

Ордер был выписан, когда Ассанж нарушил условия досрочного освобождения, сообщает Настоящее время.

Ассанж жил в здании посольства с 2012 года на основании того, что Эквадор предоставил ему временное убежище. Тогда выдачи Ассанжа начали добиваться США, а в Швеции на него завели уголовное дело.

Власти Эквадора пытались заставить Ассанжа покинуть здание с лета 2018 года: его лишили интернета, отключили от сети все его компьютеры и телефоны и отказались предоставлять дополнительную охрану. Но Ассанж покидать здание отказывался. По данным Guardian за время пребывания Ассанжа в посольстве, на его содержание и охрану были потрачены не менее $ 5 млн, что является большой суммой для эквадорского бюджета. На прошлой неделе источники в Wikileaks объявили, что Эквадор может "выставить" Ассанжа из здания, несмотря на то, что ему грозит арест.

Ассанж, гражданин Австралии, основал WikiLeaks в 2006 году. Несколько лет назад на портале были опубликованы тысячи секретных документов США о ходе войны в Афганистане и Ираке, в том числе об инцидентах, связанных с расстрелом мирных жителей. В США за это на Ассанжа завели дело в связи с утечкой секретных данных. После выборов 2016 года к ним прибавились обвинения в причастности WikiLeaks к утечке данных о хакерских приемах ЦРУ и о публикации документов со взломанных серверов Демократической партии США.

США добиваются выдачи австралийца уже несколько лет, и в Америке основателю Wikileaks грозит длительный тюремный срок по обвинению в шпионаже. Но Ассанж и его адвокаты считали предъявленные ему в США обвинения политическими.

Летом 2010 года в Швеции началось следствие по Ассанжу по уголовной статье за сексуальное насилие: именно после выдачи международного ордера в этом деле основателя Wikileaks в 2012 году задержали в Лондоне. После задержания Ассанж был временно освобожден под залог. Но бежал и скрылся на территории посольства Эквадора. Британские власти считают, что он нарушил условия освобождения под залог и выдали ордер на арест Ассанжа.

В 2017 году шведское уголовное расследование в отношении основателя Wikileaks было прекращено, но британский ордер о нарушении условий досрочного освобождения все еще продолжает действовать. Основатель Wikileaks опасался, что если он покинет здание, он может быть арестован или захвачен представителями США.

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