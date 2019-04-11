Президент Эквадора объяснил, почему лишил Ассанжа убежища

11 апреля, 2019, 14:36

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж был лишен убежища в посольстве Эквадора в Лондоне из-за нарушения международных конвенций и агрессивного поведения

Об этом в своем видеообращении в Twitter заявил президент страны Ленин Морено.

"Неуважительное и агрессивное поведение господина Ассанжа, враждебные заявления с угрозами со стороны лояльных ему организаций в адрес Эквадора и, особенно, нарушение международных конвенций, довели ситуацию до той точки, когда предоставление убежища для Ассанжа неприемлемо и не представляется возможным", - пояснил он.

"Эквадор - это щедрая страна с распростертыми объятиями", - заявил он.

Глава государства также добавил, что потребовал от британских властей гарантий, что Ассанж не будет экстрадирован в страны, где ему могут грозить пытки или смерть.

"Правительство Великобритании в письменном виде подтвердил это", - сказал Морено.

Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia. #EcuadorSoberano pic.twitter.com/V02pvvtPY0 - Lenín Moreno (@Lenin) 11 апреля 2019 г.