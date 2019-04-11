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Президент Эквадора объяснил, почему лишил Ассанжа убежища


фото: REUTERS
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж был лишен убежища в посольстве Эквадора в Лондоне из-за нарушения международных конвенций и агрессивного поведения

Об этом в своем видеообращении в Twitter заявил президент страны Ленин Морено.

"Неуважительное и агрессивное поведение господина Ассанжа, враждебные заявления с угрозами со стороны лояльных ему организаций в адрес Эквадора и, особенно, нарушение международных конвенций, довели ситуацию до той точки, когда предоставление убежища для Ассанжа неприемлемо и не представляется возможным", - пояснил он.

"Эквадор - это щедрая страна с распростертыми объятиями", - заявил он.

Глава государства также добавил, что потребовал от британских властей гарантий, что Ассанж не будет экстрадирован в страны, где ему могут грозить пытки или смерть.

"Правительство Великобритании в письменном виде подтвердил это", - сказал Морено.

  • Ранее сообщалось, что британская полиция арестовала в Лондоне основателя Wikileaks Джулиан Ассанж, который скрывался в эквадорском посольстве с 2012 года.
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