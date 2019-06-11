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Espreso.tvОбществоСБУ объяснила, как Баканов стал лейтенантом

СБУ объяснила, как Баканов стал лейтенантом


фото: wikipedia
Служба безопасности Украины объяснила, как первый заместитель главы СБУ и в. о. главы ведомства Иван Баканов (в прошлом руководитель "Студия Квартал-95") получил звание лейтенанта

Об этом СБУ сообщил в ответ на информационный запрос, передает Украинская правда .

Отмечается, что, согласно ч.2 ст. 20 Закона о военной службе по контракту лиц офицерского состава, в СБУ принимаются граждане Украины из числа военнообязанных, имеющих высшее образование по образовательно-квалификационному уровню подготовки не ниже бакалавра, соответствующее профилю служебной деятельности и не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе лиц офицерского состава.

Также сообщается, что воинское звание лейтенант присваивается военнослужащим, военнообязанным, имеющие высшее образование по образовательно-квалификационному уровню не ниже специалиста, родственное с профилем служебной деятельности, во время аттестации в офицерский состав.

В ответе на запрос также говорится о том, что Баканов состоял на учете в Дзержинском районном военном комиссариате Днепропетровской области и имел воинское звание рядовой запаса.

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