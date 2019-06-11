СБУ объяснила, как Баканов стал лейтенантом
Об этом СБУ сообщил в ответ на информационный запрос, передает Украинская правда .
Отмечается, что, согласно ч.2 ст. 20 Закона о военной службе по контракту лиц офицерского состава, в СБУ принимаются граждане Украины из числа военнообязанных, имеющих высшее образование по образовательно-квалификационному уровню подготовки не ниже бакалавра, соответствующее профилю служебной деятельности и не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе лиц офицерского состава.
Также сообщается, что воинское звание лейтенант присваивается военнослужащим, военнообязанным, имеющие высшее образование по образовательно-квалификационному уровню не ниже специалиста, родственное с профилем служебной деятельности, во время аттестации в офицерский состав.
В ответе на запрос также говорится о том, что Баканов состоял на учете в Дзержинском районном военном комиссариате Днепропетровской области и имел воинское звание рядовой запаса.
- Напомним, 22 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя ООО "Студия Квартал-95" Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ .
- Позже Баканов получил звание лейтенанта.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-