Посольство США требует прекратить преследование крымских татар в аннексированном Крыму
11 июня, 2019, 17:35
В посольстве США в Украине отреагировали на обыски и аресты еще 8 крымских татар, которые состоялись 10 июня
Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
"И еще восьмерых крымских татар незаконно задержали на этой неделе. Нарастающие преследования крымских татар российскими властями неприемлемы и должны прекратиться", - заявили в посольстве.
- 10 июня на полуострове прошли массовые обыски у крымских татар, в результате следственных действий было задержано 8 человек.
- Задержанных оккупантами крымских татар обвиняют в терроризме
- Оккупационный суд Крыма отправил в СИЗО еще двух задержанных крымских татар
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