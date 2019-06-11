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Espreso.tvОбществоПосольство США требует прекратить преследование крымских татар в аннексированном Крыму

Посольство США требует прекратить преследование крымских татар в аннексированном Крыму


фото: ap
В посольстве США в Украине отреагировали на обыски и аресты еще 8 крымских татар, которые состоялись 10 июня

Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

"И еще восьмерых крымских татар незаконно задержали на этой неделе. Нарастающие преследования крымских татар российскими властями неприемлемы и должны прекратиться", - заявили в посольстве.

 

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