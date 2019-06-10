В Крыму суд арестовал еще трех задержанных крымских татар

10 июня, 2019, 23:01

Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя отправил под арест еще троих задержанных 10 июня крымских татар - Энвера Омерова, Эскендера Сулейманова и Айдер Джеппарова

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

ФСБ России обвиняет 58-летнего Энвера Омерова в «организации деятельности террористической организации» (ч. 1 ст. 205.5 УК России), Сулейманова и Джеппарова - в «участии в деятельности террористической организации» (ч. 2 ст. 205.5 УК России). Заседания проходили в закрытом режиме.

Судебные заседания по избранию меры пресечения еще четырем задержанным 10 июня крымским татарам - Ленуре Халилову, Руслану Месутову, Эльдару Кантемиров и Руслану Нагаев - пройдут 11 июня в Киевском райсуде Симферополя.