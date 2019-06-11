Оккупационный суд Крыма отправил в СИЗО еще двух задержанных крымских татар
Об этом сообщает Крим.Реалии.
Заседания проходили в открытом режиме, в зал допустили несколько родственников обвиняемых. Около 100 человек собралось под зданием суда, чтобы поддержать мужчин.
"Мы свои доводы озвучили: двое несовершеннолетних детей, онкобольная мать, но никого (суд - КС) это не интересует. Решение стандартное и предсказуемое: арест в СИЗО", - сказал адвокат Месутова Сейяре Панич.
Защитник Нагаева Ислям Велиляев рассказал, что ссылался в суде на 4 статью Женевской конвенции. Однако суд также не услышал его доводы. Адвокаты намерены обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.
Месутова ФСБ обвиняет в "организации деятельности террористической организации" (ч. 1 ст. 205.5 УК России), Нагаева - в "участии в деятельности террористической организации" (ч. 2 ст. 205.5 УК России).
Судебные заседания в отношении еще двух человек, задержанных 10 июня - Ленура Халилова и Эльдара Кантимирова - запланированы сегодня на 15:00 и 16:00 соответственно.
- Накануне подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя избрал крымскому татарину Ризи Омерову меру пресечения в виде содержания в СИЗО сроком на 1 месяц и 26 дней, до 5 августа. Позже суд отправил под арест в СИЗО до 5 августа еще троих задержанных 10 июня крымских татар : Энвера Омерова, Эскендера Сулейманова и Айдера Джеппарова.
- После утренних обысков 10 июня в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах задержали 8 мужчин.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-