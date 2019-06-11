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Espreso.tvОбществоОккупационный суд Крыма отправил в СИЗО еще двух задержанных крымских татар

Оккупационный суд Крыма отправил в СИЗО еще двух задержанных крымских татар

Задержанных ФСБ 10 июня Руслана Нагаева и Руслана Месутова подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя отправил под арест до 5 августа

Об этом сообщает Крим.Реалии.

Заседания проходили в открытом режиме, в зал допустили несколько родственников обвиняемых. Около 100 человек собралось под зданием суда, чтобы поддержать мужчин.

"Мы свои доводы озвучили: двое несовершеннолетних детей, онкобольная мать, но никого (суд - КС) это не интересует. Решение стандартное и предсказуемое: арест в СИЗО", - сказал адвокат Месутова Сейяре Панич.

Защитник Нагаева Ислям Велиляев рассказал, что ссылался в суде на 4 статью Женевской конвенции. Однако суд также не услышал его доводы. Адвокаты намерены обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

Месутова ФСБ обвиняет в "организации деятельности террористической организации" (ч. 1 ст. 205.5 УК России), Нагаева - в "участии в деятельности террористической организации" (ч. 2 ст. 205.5 УК России).

Судебные заседания в отношении еще двух человек, задержанных 10 июня - Ленура Халилова и Эльдара Кантимирова - запланированы сегодня на 15:00 и 16:00 соответственно.

  • Накануне подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя избрал крымскому татарину Ризи Омерову меру пресечения в виде содержания в СИЗО сроком на 1 месяц и 26 дней, до 5 августа. Позже суд отправил под арест в СИЗО до 5 августа еще троих задержанных 10 июня крымских татар : Энвера Омерова, Эскендера Сулейманова и Айдера Джеппарова.
  • После утренних обысков 10 июня в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах задержали 8 мужчин.
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