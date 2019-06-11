Оккупационный суд Крыма отправил в СИЗО еще двух задержанных крымских татар

11 июня, 2019, 16:17

Задержанных ФСБ 10 июня Руслана Нагаева и Руслана Месутова подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя отправил под арест до 5 августа

Об этом сообщает Крим.Реалии.

Заседания проходили в открытом режиме, в зал допустили несколько родственников обвиняемых. Около 100 человек собралось под зданием суда, чтобы поддержать мужчин.

"Мы свои доводы озвучили: двое несовершеннолетних детей, онкобольная мать, но никого (суд - КС) это не интересует. Решение стандартное и предсказуемое: арест в СИЗО", - сказал адвокат Месутова Сейяре Панич.

Защитник Нагаева Ислям Велиляев рассказал, что ссылался в суде на 4 статью Женевской конвенции. Однако суд также не услышал его доводы. Адвокаты намерены обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

Месутова ФСБ обвиняет в "организации деятельности террористической организации" (ч. 1 ст. 205.5 УК России), Нагаева - в "участии в деятельности террористической организации" (ч. 2 ст. 205.5 УК России).

Судебные заседания в отношении еще двух человек, задержанных 10 июня - Ленура Халилова и Эльдара Кантимирова - запланированы сегодня на 15:00 и 16:00 соответственно.