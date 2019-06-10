Задержанных оккупантами крымских татар обвиняют в терроризме

10 июня, 2019, 20:16

Троим задержанным сегодня после обысков крымским татарам ФСБ предъявила обвинение в террористической деятельности

Об этом рассказал адвокат Рефат Юнус, передает Крим.Реалии.

ФСБ России в Крыму выдвинула обвинения по ч. 1 ст. 205.5 УК России (организация деятельности террористической организации) трем задержанным сегодня после обысков крымским татарам - главе религиозной общины поселка Изобильное под Алуштой Ленуре Халилову, Руслану Месутову и отцу жены политзаключенного Рустема Исмаилова Энверу Омерову.

"Мой подзащитный допрошен в качестве обвиняемого. Ему инкриминируют организацию деятельности террористической организации. Сегодня мы воспользовались ст. 51 Конституции России и отказались от дачи показаний. Поскольку не было возможности подробно обсудить и сформировать позицию защиты, пока не вижу смысла давать показания", - отметил адвокат Халилова Рефат Юнус.

Он также подчеркнул, что Халилов свою вину не признает.

"В двух словах он мне сказал, что обвинение ему просто нарисованы, шито белыми нитками. Участие в любой террористической организации не принимал и ее деятельность не организовывал. Будем бороться", - сказал адвокат.

После утренних обысков в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах задержаны 8 мужчин.

ФСБ России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касаются религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Украинские правоохранительные органы открыли уголовное производство из-за проведения российскими силовиками обысков в Крыму.