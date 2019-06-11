КС рассматривает указ Зеленского о роспуске Рады. ПРЯМОЙ ЭФИР
11 июня, 2019, 10:10
Конституционный суд начал рассмотрение конституционности указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
- Напомним, 20 мая во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады .
- У Зеленского говорят, что проверили указ о роспуске Рады на конституционность во время его подготовки.
- Указ Зеленского о досрочном роспуске Рады не соответствует Конституции , заявил председатель комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.
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