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Espreso.tvОбществоКС рассматривает указ Зеленского о роспуске Рады. ПРЯМОЙ ЭФИР

КС рассматривает указ Зеленского о роспуске Рады. ПРЯМОЙ ЭФИР

Конституционный суд начал рассмотрение конституционности указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

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