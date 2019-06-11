Указ Зеленского о досрочном роспуске Рады не соответствует Конституции, - Княжицкий

11 июня, 2019, 08:02

Указ президента Владимира Зеленского основывается на неправде, что коалиции не существует с 2016 года

Об этом председатель комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий написал в Facebook.

"Сегодня КСУ начинает рассматривать на соответствие Конституции Указа президента Зеленского о досрочном роспуске парламента. Зеленский придет в суд. Не для того, чтобы давить на суд, как говорят его оппоненты. И не потому, что такой смелый и открытый, как говорит сам Зеленский. Как мне известно, он не хотел участвовать в заседании, надеялся, что вместо него будет говорить назначенный им представитель. Но Суд пояснил, что это неконституционно и настоял на вызове Зеленского ", - пишет Княжицкий.

По его словам, это впервые за годы независимости, потому что это первый Указ президента, который дошел до Конституционного суда. В подобных ситуациях ранее президенты отменяли избирательные указы, которые считали неконституционными к их рассмотрению в суде.

"Я был среди тех, кто подписал представление. И вот почему: во-первых, Указ основывается на неправде, что коалиции не существует с 2016 года. По решению КСУ коалиция состоит из фракций и отдельных депутатов, которые в составе фракций не состоят. При этом отдельные депутаты могут входить в состав коалиции независимо от позиций фракций (решение №11-рп / 2010). Уже поэтому предложенный президентом Зеленским способ определения количества членов коалиции по количеству членов двух фракций не соответствует Конституции, которую официально растолковал Конституционный Суд ", - объясняет Княжицкий.

Во-вторых, законодательство не предусматривает регистрации членов коалиции. То есть для вхождения депутата в ее состав достаточно лишь персонального решения самого депутата (то же решение №11-рп / 2010). Коалиция не формируется на основании списков и Конституция не определяет, кто эти списки должна составлять, вести, обновлять и тому подобное.

Краткий обзор всех выводов Конституционного Суда по формированию коалиции можно найти на сайте суда .

В-третьих, главным доказательством существования коалиции является решение парламента о формировании состава правительства Гройсмана. По Конституции именно коалиция его должен формировать, и она его сформировала в апреле 2016 года. Как видно из стенограммы ВР, на момент избрания действующего премьер-министра коалиция состояла из 235 депутатов.

Дата формирования Правительства следовала ПОСЛЕ даты, которую сейчас называют как "дата прекращения действия коалиции" (18.02.2016). И сам факт деятельности коалиции опровергает любые провокации по этому поводу, объясняет председатель комитета ВР.

"Тем, кто упрекал, что Рада неконституционно назначила Гройсмана, напомню, что это решение парламента передавалось в КСУ на рассмотрение. Те же выводы, которые сейчас нам демонстрирует президент Зеленский, в 2016 году предъявил суду "оппозиционный блок". В своей жалобе в КСУ они говорили то же: "коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины не существует и не была сформирована в соответствии с требованиями части седьмой статьи 83 Конституции Украины", - пишет Княжицкий.

Но Конституционный Суд отказал тогда в открытии конституционного производства, так нет "никаких официальных сведений или документов, которые свидетельствовали бы о прекращении деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины ...".

"Согласно спискам членов коалиции, никогда не было такого момента, когда бы их количество составляло менее 226 депутатов и доказательства у суда. Часто депутаты, которые устно высказывались о выходе из коалиции не писали об этом никаких заявлений. То есть тех сведений не было в 2016 году, а так же их нет и сегодня. На данный момент единственный юридический акт о прекращении действия коалиции - заявление об этом Председателя ВР, сделанное на заседании 17 мая 2019. И предусмотренный Конституцией 30-дневный срок для ее повторного формирования не истек и сегодня, когда КСУ назначил первое заседание по данному делу. Итак, Указ не соответствует Конституции ", - резюмирует Княжицкий.