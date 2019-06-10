У Зеленского говорят, что проверили указ о роспуске Рады на конституционность во время его подготовки
Об этом представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"При подготовке проекта указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и о назначении внеочередных выборов юридическая четкость всех формулировок была максимально полно выверенна. С точки зрения соответствия указа президента Конституции Украины сомнений у нас нет", - отметил Вениславский.
Он отметил, что указ издан на основании Конституции, которая позволяет президенту Украины досрочно прекращать полномочия Верховной Рады в определенных Конституцией случаях.
"Президент действует в пределах своих полномочий, закрепленных статьей 106, и с соблюдением той процедуры, которая предусматривает принятие решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Были проведены консультации с лидерами депутатских фракций, с руководством парламента", - отметил он.
Он также отметил, что один из ключевых тезисов, который команда будет отстаивать в Конституционном суде, заключается в том, что юридическое обоснование, почему президент Зеленский применил свое конституционное право и прекратил полномочия Верховной Рады, многократно цитировалось в выступлениях во время консультаций.
- Напомним, 20 мая во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады , потребовал увольнения глав СБУ, ГПУ и Минобороны , а также предложил правительству уйти в отставку .
- Также Зеленский потребовал от действующей Верховной Рады отмены депутатской неприкосновенности, возвращения уголовной ответственности за незаконное обогащение и принятия избирательного кодекса с нормой о выборах по открытым спискам.
- Владимир Зеленский подал законопроект об изменении системы выборов нардепов. Законопроект предусматривал выборы народных депутатов по пропорциональной избирательной системе с закрытыми списками, снижение барьера прохождения партий в Раду до 3% и отмену мажоритарной системы.
- Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах.
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