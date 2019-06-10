У Зеленского говорят, что проверили указ о роспуске Рады на конституционность во время его подготовки

10 июня, 2019, 17:01

Представитель президента в Конституционном суде сообщил, что указ президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины соответствует Конституции

Об этом представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"При подготовке проекта указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и о назначении внеочередных выборов юридическая четкость всех формулировок была максимально полно выверенна. С точки зрения соответствия указа президента Конституции Украины сомнений у нас нет", - отметил Вениславский.

Он отметил, что указ издан на основании Конституции, которая позволяет президенту Украины досрочно прекращать полномочия Верховной Рады в определенных Конституцией случаях.

"Президент действует в пределах своих полномочий, закрепленных статьей 106, и с соблюдением той процедуры, которая предусматривает принятие решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Были проведены консультации с лидерами депутатских фракций, с руководством парламента", - отметил он.

Он также отметил, что один из ключевых тезисов, который команда будет отстаивать в Конституционном суде, заключается в том, что юридическое обоснование, почему президент Зеленский применил свое конституционное право и прекратил полномочия Верховной Рады, многократно цитировалось в выступлениях во время консультаций.