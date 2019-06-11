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Espreso.tvСпортАхметов отреагировал на увольнение Фонсеки из "Шахтера"

Ахметов отреагировал на увольнение Фонсеки из "Шахтера"


фото: footballua.tv
Президент "Шахтера" Ринат Ахметов прокомментировал отставку португальца Паулу Фонсеки с поста главного тренера донецкого клуба

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .

Ахметов поблагодарил Фонсеке за работу и напомнил, что с португальцем донецкий клуб получил семь трофеев.

"Сегодня мы благодарим Паулу Фонсеке за три красивых, ярких сезона. Три года подряд мы держим в руках золотые медали. Вместе с Паулу" Шахтер "выиграл семь трофеев: три чемпионства, три Кубка и один Суперкубок страны, став самым титулованным клубом Украины", - сказал Ахметов.

Также президент "Шахтера" пожелал Фонсеке новых побед в его новой команде - итальянской "Роме".

"Паулу - амбициозный тренер, который захотел попробовать себя в итальянском чемпионате. Он не боится принимать новые вызовы, и это заслуживает большого уважения. Я желаю ему побед и говорю большое спасибо. Паулу Фонсека оставил свой след в истории клуба, его имя останется в сердцах болельщиков. Уверен, что и доля сердца Паулу всегда будет с "Шахтером", - отметил Ахметов.

 

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