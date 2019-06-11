Ахметов отреагировал на увольнение Фонсеки из "Шахтера"
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .
Ахметов поблагодарил Фонсеке за работу и напомнил, что с португальцем донецкий клуб получил семь трофеев.
"Сегодня мы благодарим Паулу Фонсеке за три красивых, ярких сезона. Три года подряд мы держим в руках золотые медали. Вместе с Паулу" Шахтер "выиграл семь трофеев: три чемпионства, три Кубка и один Суперкубок страны, став самым титулованным клубом Украины", - сказал Ахметов.
Также президент "Шахтера" пожелал Фонсеке новых побед в его новой команде - итальянской "Роме".
"Паулу - амбициозный тренер, который захотел попробовать себя в итальянском чемпионате. Он не боится принимать новые вызовы, и это заслуживает большого уважения. Я желаю ему побед и говорю большое спасибо. Паулу Фонсека оставил свой след в истории клуба, его имя останется в сердцах болельщиков. Уверен, что и доля сердца Паулу всегда будет с "Шахтером", - отметил Ахметов.
- 11 июня португальца Паулу Фонсеку, который возглавлял "Шахтер", назначили главным тренером итальянской "Ромы".
- Экс-главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсеку рассказал, о чем жалеет за время работы в донецком клубе .
- 10 июня стало известно, что "Шахтер" собирается предложить контракт главному тренеру португальской "Витории Гимараеш" Луишу Каштру.
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