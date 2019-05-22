В Раде зарегистрировали неотложный законопроект Зеленского об изменении системы выборов нардепов

22 мая, 2019, 13:18

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №10319 о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины

Регистрационные сведения о законопроекте обнародованы на сайте Верховной Рады.

"Получен Верховной Радой. Определен Президентом как неотложный. Передан на рассмотрение руководству", - говорится на сайте парламента.

Инициатор законопроекта - президент Владимир Зеленский .

"Законопроектом предлагается: установить выборы народных депутатов Украины по пропорциональной избирательной системе с голосованием за избирательные списки кандидатов в народные депутаты Украины от партии в общегосударственном избирательном округе; предусмотреть, что право на участие в распределении депутатских мандатов имеют все партии, получившие на свою поддержку не менее 3% голосов избирателей; уточнить некоторые проблемные положения действующего Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" в соответствии с предложениями Центральной избирательной комиссии, в частности в части более четкого определения понятия "проживание в Украине", оснований и порядка образования специальных избирательных участков, процедуры обнародования отдельных решений по подготовке и проведению выборов народных депутатов Украины и т.д. ", - говорится в документе.