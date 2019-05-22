В Раде зарегистрировали неотложный законопроект Зеленского об изменении системы выборов нардепов
Регистрационные сведения о законопроекте обнародованы на сайте Верховной Рады.
"Получен Верховной Радой. Определен Президентом как неотложный. Передан на рассмотрение руководству", - говорится на сайте парламента.
Инициатор законопроекта - президент Владимир Зеленский .
"Законопроектом предлагается: установить выборы народных депутатов Украины по пропорциональной избирательной системе с голосованием за избирательные списки кандидатов в народные депутаты Украины от партии в общегосударственном избирательном округе; предусмотреть, что право на участие в распределении депутатских мандатов имеют все партии, получившие на свою поддержку не менее 3% голосов избирателей; уточнить некоторые проблемные положения действующего Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" в соответствии с предложениями Центральной избирательной комиссии, в частности в части более четкого определения понятия "проживание в Украине", оснований и порядка образования специальных избирательных участков, процедуры обнародования отдельных решений по подготовке и проведению выборов народных депутатов Украины и т.д. ", - говорится в документе.
- Напомним, 20 мая состоялась инаугурация Владимира Зеленского на пост президента Украины.
- Во время инаугурации Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады , потребовал увольнения глав СБУ, ГПУ и Минобороны , а также предложил правительству уйти в отставку .
- Также Зеленский потребовал от действующей Верховной Рады отмены депутатской неприкосновенности, возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение и принятия избирательного кодекса с нормой о выборах по открытым спискам.
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