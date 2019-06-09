В Казахстане в день президентских выборов задержаны 500 протестующих
Об этом сообщает DW .
9 июня на акциях протеста в день внеочередных выборов президента Казахстана задержано около 500 человек. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра внутренних дел страны Марат Кожаев.
В Алматы и Нур-Султане в несогласованных митингах против заранее определенных результатов голосования участвовали несколько сотен человек. Участники акций скандировали "Бойкот!" и "Свобода!"
Связь в Алматы и Нур-Султане работает с перебоями, в столице Казахстана движение проспектами Республики и Абая перекрыто.
В марте 2019 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который руководил страной почти 30 лет, заявил о своей отставке. Исполняющим обязанности президента стал председатель сената страны Касым-Жомарт Токаев.
На внеочередных выборах главы государства баллотируются семь кандидатов: Токаев, а также депутаты Дания Эспаева и Жамбыл Ахметбеков, оппозиционный политик Амиржан Косанов, представитель профсоюзов Амангельды Таспихов, писатель Садибек Тугела и представитель агросектора Толеутай Рахимбеков. Если ни один из них не наберет более 50 процентов голосов, будет назначен второй тур. В нем примут участие два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.
- Напомним, что 19 марта первый президент страны Нурсултан Назарбаев в специальном телеобращении к нации объявил, что уходит в отставку.
- Несмотря на сложении полномочий, Назарбаев сохранит за собой титул "лидера нации", возглавит Совет безопасности Казахстана, будет членом Конституционного совета и останется во главе правящей партии "Нур Отан".
- 20 марта председатель сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента страны.
- В Казахстане в воскресенье, 9 июня 2019 года, проходит голосование на внеочередных выборах президента. Большинство избирательных участков в стране открылись в 7:00 и закроются в 20:00 по местному времени.