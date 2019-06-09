В Казахстане в день президентских выборов задержаны 500 протестующих

9 июня, 2019, 20:56

В Казахстане в день голосования на президентских выборах задержані около 500 протестующих

Об этом сообщает DW .

9 июня на акциях протеста в день внеочередных выборов президента Казахстана задержано около 500 человек. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра внутренних дел страны Марат Кожаев.

В Алматы и Нур-Султане в несогласованных митингах против заранее определенных результатов голосования участвовали несколько сотен человек. Участники акций скандировали "Бойкот!" и "Свобода!"

Связь в Алматы и Нур-Султане работает с перебоями, в столице Казахстана движение проспектами Республики и Абая перекрыто.

В марте 2019 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который руководил страной почти 30 лет, заявил о своей отставке. Исполняющим обязанности президента стал председатель сената страны Касым-Жомарт Токаев.

На внеочередных выборах главы государства баллотируются семь кандидатов: Токаев, а также депутаты Дания Эспаева и Жамбыл Ахметбеков, оппозиционный политик Амиржан Косанов, представитель профсоюзов Амангельды Таспихов, писатель Садибек Тугела и представитель агросектора Толеутай Рахимбеков. Если ни один из них не наберет более 50 процентов голосов, будет назначен второй тур. В нем примут участие два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.