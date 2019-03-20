Наследник Назарбаева вступил в должность президента Казахстана
20 марта на совместном заседании обеих палат парламента он принес присягу народу Казахстана, передают российские СМИ.
Он будет президентом до следующих выборов в стране, которые состоятся весной 2020 года.
19 марта первый президент страны Нурсултан Назарбаев в специальном телеобращении к нации объявил, что уходит в отставку .
Как говорилось в указе, в связи с решением Назарбаева прекратить выполнение полномочий президента "полномочия президента Республики Казахстан на оставшийся срок переходят к председателю сената".
Несмотря на сложении полномочий, Назарбаев сохранит за собой титул "лидера нации", возглавит Совет безопасности Казахстана, будет членом Конституционного совета и останется во главе правящей партии "Нур Отан".
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