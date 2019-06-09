В Казахстане проходят внеочередные выборы президента

9 июня, 2019, 10:26

В Казахстане в воскресенье, 9 июня 2019 года, проходит голосование на внеочередных выборах президента. Большинство избирательных участков в стране открылись в 7:00 утра и закроются в 20:00 по местному времени

В окончательный список вошли семь кандидатов, среди которых - действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, депутаты Дания Еспаева и Жамбыл Ахметбеков, оппозиционный политик Амиржан Косанов, представитель профсоюзов Амангельды Таспихов, писатель Садибек Тугела и представитель агросектора Толеутай Рахимбеков, передает DW .

По конституции, президент республики избирается на пять лет при всеобщего прямого голосования. Если в день выборов ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, то будет назначен второй тур. В нем могут принимать участие два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

9 апреля и.о. президента республики Касым-Жомарт Токаев назвал дату проведения досрочных выборов президента Казахстана. Токаев получил полномочия главы государства в середине марта - после заявления Нурсултана Назарбаева о своем решении уйти в отставку.

При этом Назарбаев остался на посту председателя Совета безопасности страны, члена Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии "Нур Отан".