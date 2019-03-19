Президент Казахстана заявил о своей отставке
19 марта, 2019, 15:15
19 марта президент Казахстана Нурсултан Назабраев объявил, что покидает свой пост
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Назарбаев объявил о сложении полномочий в обращении к нации.
"Я принял решение прекратить свои полномочия как президента. В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана", - заявил президент Казахстана.
Он добавил, что обязанности президента до выборов главы государства будет исполнять спикер Сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Нурсултан Назарбаев был президентом Казахстана с апреля 1990 года.
На первых всенародных выборах в стране в декабре 1991 года, которые проводились на безальтернативной основе, он набрал 98,7% голосов.
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