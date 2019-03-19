Президент Казахстана заявил о своей отставке

19 марта, 2019, 15:15

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назабраев объявил, что покидает свой пост

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Назарбаев объявил о сложении полномочий в обращении к нации.

"Я принял решение прекратить свои полномочия как президента. В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана", - заявил президент Казахстана.

Он добавил, что обязанности президента до выборов главы государства будет исполнять спикер Сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Нурсултан Назарбаев был президентом Казахстана с апреля 1990 года.

На первых всенародных выборах в стране в декабре 1991 года, которые проводились на безальтернативной основе, он набрал 98,7% голосов.