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Espreso.tvСпортПортугалия победила Нидерланды в финале Лиги наций

Португалия победила Нидерланды в финале Лиги наций


фото: REUTERS
В финальном матче Лиги наций сборная Португалии обыграла Нидерланды и стала первым в истории победителем турнира

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Лига наций

Финал

9 июня, Порту

Португалия - Нидерланды 1:0

Гол: Гедеш, 60

В Порту сборную Португалии вывел вперед Гонсалу Гедеш, который на 60-й минуте точно пробил с линии штрафной после передачи Бернарду Силвы.

В итоге этот гол стал решающим.

Сборная Португалии обыграла Нидерланды со счетом 1:0 и стала первым в истории победителем Лиги наций.

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