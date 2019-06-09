Португалия победила Нидерланды в финале Лиги наций
9 июня, 2019, 23:34
В финальном матче Лиги наций сборная Португалии обыграла Нидерланды и стала первым в истории победителем турнира
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Лига наций
Финал
9 июня, Порту
Португалия - Нидерланды 1:0
Гол: Гедеш, 60
В Порту сборную Португалии вывел вперед Гонсалу Гедеш, который на 60-й минуте точно пробил с линии штрафной после передачи Бернарду Силвы.
В итоге этот гол стал решающим.
Сборная Португалии обыграла Нидерланды со счетом 1:0 и стала первым в истории победителем Лиги наций.
- Напомним, 9 июня в матче за 3-е место Лиги наций сборная Англии победила Швейцарию в серии послематчевых пенальти .
- 6 июня в полуфинальном матче Лиги наций Нидерланды в дополнительное время победили Англию .
- 5 июня первым финалистом Лиги наций стала Португалия, которая победила Швейцарию благодаря хет-трика Криштиану Роналду .
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