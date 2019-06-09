Португалия победила Нидерланды в финале Лиги наций

9 июня, 2019, 23:34

В финальном матче Лиги наций сборная Португалии обыграла Нидерланды и стала первым в истории победителем турнира

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Лига наций

Финал

9 июня, Порту

Португалия - Нидерланды 1:0

Гол: Гедеш, 60

В Порту сборную Португалии вывел вперед Гонсалу Гедеш, который на 60-й минуте точно пробил с линии штрафной после передачи Бернарду Силвы.

В итоге этот гол стал решающим.

Сборная Португалии обыграла Нидерланды со счетом 1:0 и стала первым в истории победителем Лиги наций.