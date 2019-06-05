Хет-трик Роналду принес Португалии победу над Швейцарией в полуфинале Лиги наций
5 июня, 2019, 23:38
В полуфинальном матче Лиги наций сборная Португалии победила Швейцарию благодаря хет-трику Криштиану Роналду
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Лига наций
1/2 финала
Португалия - Швейцария 3:1
Голы: Роналду, 25, 88, 90 - Родригес, 57 (пен.)
Португалия вышла вперед на 25-й минуте - Криштиану Роналду забил со штрафного. Швейцария отыгралась на 57-й минуте с пенальти - одиннадцатиметровый реализовал Рикардо Родригес.
Опять вперед Португалию на 88-й минуте вывел Кришитану Роналду, отличившись с передачи Бернарду Силвы и оформил дубль.
На 90-й минуте Роналду сделал хет-трик и окончательно снял вопрос о победителе.
Португалия выиграла у Швейцарии 3:1 и вышла в финал Лиги наций.
В другом полуфинале Лиги наций 6 июня встретятся Нидерланды и Англия. Финал и матч за третье место состоятся 9 июня.
- Напомним, 22 марта 2019 в стартовом отборочном матче Евро-2020 сборная Украины сыграла в Лиссабоне вничью с Португалией .
- 3 мая сборная Португалии назвала состав на финальную часть Лиги наций, к которому попал форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду .