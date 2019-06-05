Хет-трик Роналду принес Португалии победу над Швейцарией в полуфинале Лиги наций

5 июня, 2019, 23:38

В полуфинальном матче Лиги наций сборная Португалии победила Швейцарию благодаря хет-трику Криштиану Роналду

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Лига наций

1/2 финала

Португалия - Швейцария 3:1

Голы: Роналду, 25, 88, 90 - Родригес, 57 (пен.)

Португалия вышла вперед на 25-й минуте - Криштиану Роналду забил со штрафного. Швейцария отыгралась на 57-й минуте с пенальти - одиннадцатиметровый реализовал Рикардо Родригес.

Опять вперед Португалию на 88-й минуте вывел Кришитану Роналду, отличившись с передачи Бернарду Силвы и оформил дубль.

На 90-й минуте Роналду сделал хет-трик и окончательно снял вопрос о победителе.

Португалия выиграла у Швейцарии 3:1 и вышла в финал Лиги наций.

В другом полуфинале Лиги наций 6 июня встретятся Нидерланды и Англия. Финал и матч за третье место состоятся 9 июня.