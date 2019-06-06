Нидерланды в овертайме победили Англию и вышли в финал Лиги наций
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Лига наций
1/2 финала
Нидерланды - Англия 3:1
Голы: де Лигт, 73, Уокер, 97 (авт.), Промес, 114 - Решфорд, 32 (пен.),
Счет в Гимарайнше открыл Маркус Рашфорд, который на 32-й минуте реализовал пенальти.
Нидерланды отыгрались на 73-й минуте, когда после углового головой забил Матейс де Лигт.
Англия могла выйти вперед на 83-й минуте - Рос Баркли передачей вразрез вывел один на один Джесси Лингарада, который точно пробил по воротам. Однако, после просмотра видеоповтора французский рефери Клеман Тюрпейн отменил гол.
Основное время завершилось вничью 1:1.
В овертайме доминировали Нидерланды, которые вышли вперед на 97-й минуте - после грубой ошибки обороны по воротам пробил Квинси Промес и мяч от англичанина Кайла Уокера залетел в сетку.
Окончательно все вопросы в матче снял на 114-й минуте Промес, который отправил мяч в пустые ворота и установил окончательный счет.
Нидерланды победили Англию 3:1 и вышли в финал Лиги наций, где встретятся с Португалией. Англичане сыграют за бронзу со Швейцарией.
Финал Лиги наций и матч за третье место состоятся 9 июня.
- Напомним, 5 июня первым финалистом Лиги наций стала Португалия, которая победила Швейцарию благодаря хет-трика Криштиану Роналду .