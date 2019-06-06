7 июня, 2019, 00:23

Во втором полуфинальном матче Лиги наций Нидерланды в дополнительное время победили Англию

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Лига наций

1/2 финала

Нидерланды - Англия 3:1

Голы: де Лигт, 73, Уокер, 97 (авт.), Промес, 114 - Решфорд, 32 (пен.),

Счет в Гимарайнше открыл Маркус Рашфорд, который на 32-й минуте реализовал пенальти.

Нидерланды отыгрались на 73-й минуте, когда после углового головой забил Матейс де Лигт.

Англия могла выйти вперед на 83-й минуте - Рос Баркли передачей вразрез вывел один на один Джесси Лингарада, который точно пробил по воротам. Однако, после просмотра видеоповтора французский рефери Клеман Тюрпейн отменил гол.

Основное время завершилось вничью 1:1.

В овертайме доминировали Нидерланды, которые вышли вперед на 97-й минуте - после грубой ошибки обороны по воротам пробил Квинси Промес и мяч от англичанина Кайла Уокера залетел в сетку.

Окончательно все вопросы в матче снял на 114-й минуте Промес, который отправил мяч в пустые ворота и установил окончательный счет.

Нидерланды победили Англию 3:1 и вышли в финал Лиги наций, где встретятся с Португалией. Англичане сыграют за бронзу со Швейцарией.

Финал Лиги наций и матч за третье место состоятся 9 июня.