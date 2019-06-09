Англия по пенальти победила Швейцарию в матче за бронзу Лиги наций

9 июня, 2019, 18:51

В матче за 3-е место Лиги наций сборная Англии победила Швейцарию в серии послематчевых пенальти

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Гимирайнши (Португалия) основное и дополнительное время матча между Англией и Швейцарией завершился вничью 0:0.

Победитель определялся в серии одиннадцатиметровых. По пенальти выиграла сборная Англии - 6:5.

Героем серии стал английский голкипер Джордан Пикфорд, который реализовал один из пенальти и отбил удар от Иосифа Дрмича.

Англия - Швейцария 0:0 (6:5 - по пен.)