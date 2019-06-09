Англия по пенальти победила Швейцарию в матче за бронзу Лиги наций
9 июня, 2019, 18:51
В матче за 3-е место Лиги наций сборная Англии победила Швейцарию в серии послематчевых пенальти
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Гимирайнши (Португалия) основное и дополнительное время матча между Англией и Швейцарией завершился вничью 0:0.
Победитель определялся в серии одиннадцатиметровых. По пенальти выиграла сборная Англии - 6:5.
Героем серии стал английский голкипер Джордан Пикфорд, который реализовал один из пенальти и отбил удар от Иосифа Дрмича.
Англия - Швейцария 0:0 (6:5 - по пен.)
- Напомним, 6 июня в полуфинальном матче Лиги наций Нидерланды в дополнительное время победили Англию.
- 5 июня первым финалистом Лиги наций стала Португалия, которая победила Швейцарию благодаря хет-трику Криштиану Роналду .