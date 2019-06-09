//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортАнглия по пенальти победила Швейцарию в матче за бронзу Лиги наций

Англия по пенальти победила Швейцарию в матче за бронзу Лиги наций


фото: REUTERS
В матче за 3-е место Лиги наций сборная Англии победила Швейцарию в серии послематчевых пенальти

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Гимирайнши (Португалия) основное и дополнительное время матча между Англией и Швейцарией завершился вничью 0:0.

Победитель определялся в серии одиннадцатиметровых. По пенальти выиграла сборная Англии - 6:5.

Героем серии стал английский голкипер Джордан Пикфорд, который реализовал один из пенальти и отбил удар от Иосифа Дрмича.

Англия - Швейцария 0:0 (6:5 - по пен.)

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

9 июня, 2019 воскресенье

8 июня, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать