После съезда партии Вакарчук даст бесплатный концерт в Киеве

8 июня, 2019, 18:38

После официальной части съезда партии Святослава Вакарчука "Голос" состоится бесплатный концерт "Океана Эльзы"

Об этом "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу Вакарчука.

После официальной части съезда, концерт "Океана Эльзы" в 20:00 ", говорится в сообщении.

Отмечается, что вход на концерт будет свободным. А само действо состоится на Старокиевской горе, возле Исторического музея.