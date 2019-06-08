После съезда партии Вакарчук даст бесплатный концерт в Киеве
8 июня, 2019, 18:38
После официальной части съезда партии Святослава Вакарчука "Голос" состоится бесплатный концерт "Океана Эльзы"
Об этом "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу Вакарчука.
После официальной части съезда, концерт "Океана Эльзы" в 20:00 ", говорится в сообщении.
Отмечается, что вход на концерт будет свободным. А само действо состоится на Старокиевской горе, возле Исторического музея.
- Напомним, 8 июня на столичной Старокиевской горе состоится съезд партии "Голос" : утвердит программу партии, список кандидатов в нардепы по многомандатному избирательному округу, определятся, кого из кандидатов поддержать в мажоритарных округах.
- 8 июня стало известно, что юморист, телеведущий и волонтер Сергей Притула идет на выборы в Верховную Раду по списку партии Вакарчука.
- Первый заместитель главреда "Зеркала недели" Сергей Рахманин вошел в список партии Святослава Вакарчука "Голос".