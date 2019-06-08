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Espreso.tvОбществоПосле съезда партии Вакарчук даст бесплатный концерт в Киеве

После съезда партии Вакарчук даст бесплатный концерт в Киеве

После официальной части съезда партии Святослава Вакарчука "Голос" состоится бесплатный концерт "Океана Эльзы"

Об этом "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу Вакарчука.

После официальной части съезда, концерт "Океана Эльзы" в 20:00 ", говорится в сообщении.

Отмечается, что вход на концерт будет свободным. А само действо состоится на Старокиевской горе, возле Исторического музея.

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