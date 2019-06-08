50 дней до выборов: сегодня проведут съезды партии Вакарчука, Садового и Смешко
Об этом передает Еспресо.TV .
Партия "Голос" на столичной Старокиевской горе утвердит программу партии, список кандидатов в народные депутаты Украины по многомандатному избирательному округу, а также примет решение о том, кого из кандидатов "Голос" поддержит в мажоритарных округах.
"Мероприятие начнется в 18:30 в холле Национального музея истории Украины. Рабочая часть съезда будет транслироваться на экран в пресс-зоне. Сразу после этого - в 19:30 - состоится пресс-брифинг лидера партии Святослава Вакарчука и других кандидатов в депутаты от "Голоса", - отмечается в анонсе, распространенном партийной пресс-службой.
После рабочей части - "драйв и рок-н-ролл на Старокиевской горе".
Съезд "Самопомочи", информацию о проведении которого приводит Интерфакс-Украина, тоже пройдет сегодня, 8 июня, в Киеве. На нем будет представлен полный список тех, кто пойдет в парламент, поскольку первая пятерка уже объявлялась.
В свою очередь партия одного из создателей украинской военной разведки ГУР и экс-председателя Службы безопасности Украины Игоря Смешко "Сила и честь" начнет свой съезд 8 июня в 11:00 в Торгово-промышленной палате Украины (улица Большая Житомирская 33), пишет Украинская правда.
Справка
Внеочередные выборы народных депутатов Верховной Рады Украины должны состояться 21 июля 2019 года.