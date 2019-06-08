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Espreso.tvОбществоПритула идет на выборы вместе с Вакарчуком

Притула идет на выборы вместе с Вакарчуком

Юморист, телеведущий и волонтер Сергей Притула идет на выборы в Верховную Раду по спискам партии Вакарчука

Об этом Притула сообщил в своем Facebook.

Официальное объявление должно состояться сегодня на съезде партии "Голос".

Это мероприятие состоится сегодня, 8 июня 2019 года, вблизи национального исторического музея Украины на Старокиевской горе.

Начало - в 20:00.

  • С началом войны Притула стал известен благодаря активной помощи военным.
  • Во время президентской кампании актер "не давал покоя" теперь уже президенту Украины Владимиру Зеленского, не скрывая собственного критического отношения к нему.
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