Притула идет на выборы вместе с Вакарчуком
8 июня, 2019, 10:44
Юморист, телеведущий и волонтер Сергей Притула идет на выборы в Верховную Раду по спискам партии Вакарчука
Об этом Притула сообщил в своем Facebook.
Официальное объявление должно состояться сегодня на съезде партии "Голос".
Это мероприятие состоится сегодня, 8 июня 2019 года, вблизи национального исторического музея Украины на Старокиевской горе.
Начало - в 20:00.
- С началом войны Притула стал известен благодаря активной помощи военным.
- Во время президентской кампании актер "не давал покоя" теперь уже президенту Украины Владимиру Зеленского, не скрывая собственного критического отношения к нему.