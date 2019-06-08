Притула идет на выборы вместе с Вакарчуком

8 июня, 2019, 10:44

Юморист, телеведущий и волонтер Сергей Притула идет на выборы в Верховную Раду по спискам партии Вакарчука

Об этом Притула сообщил в своем Facebook.

Официальное объявление должно состояться сегодня на съезде партии "Голос".

Это мероприятие состоится сегодня, 8 июня 2019 года, вблизи национального исторического музея Украины на Старокиевской горе.

Начало - в 20:00.