В первую десятку "Голоса" Вакарчука войдет журналист Рахманин, - СМИ
8 июня, 2019, 16:03
Первый заместитель главреда "Зеркала недели" Сергей Рахманин будет включен в первую десятку списка партии Святослава Вакарчука "Голос"
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.
В то же время координатор волонтерской программы в партии "Голос" Николай Выговский сообщил, что Рахманин "присоединился к команде".
- Напомним, 8 июня стало известно, что юморист, телеведущий и волонтер Сергей Притула идет на выборы в Верховную Раду по списку партии Вакарчука.
- 8 июня на столичной Старокиевской горе состоится съезд партии "Голос" : утвердит программу партии, список кандидатов в нардепы по многомандатному избирательному округу, определятся, кого из кандидатов поддержать в мажоритарных округах.
Читайте также
-
-
-
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
Читайте также
-
-
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски