В первую десятку "Голоса" Вакарчука войдет журналист Рахманин, - СМИ

8 июня, 2019, 16:03

Первый заместитель главреда "Зеркала недели" Сергей Рахманин будет включен в первую десятку списка партии Святослава Вакарчука "Голос"

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

В то же время координатор волонтерской программы в партии "Голос" Николай Выговский сообщил, что Рахманин "присоединился к команде".