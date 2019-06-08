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Espreso.tvОбществоВ первую десятку "Голоса" Вакарчука войдет журналист Рахманин, - СМИ

В первую десятку "Голоса" Вакарчука войдет журналист Рахманин, - СМИ

Первый заместитель главреда "Зеркала недели" Сергей Рахманин будет включен в первую десятку списка партии Святослава Вакарчука "Голос"

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

В то же время координатор волонтерской программы в партии "Голос" Николай Выговский сообщил, что Рахманин "присоединился к команде".

  • Напомним, 8 июня стало известно, что юморист, телеведущий и волонтер Сергей Притула идет на выборы в Верховную Раду по списку партии Вакарчука.
  • 8 июня на столичной Старокиевской горе состоится съезд партии "Голос" : утвердит программу партии, список кандидатов в нардепы по многомандатному избирательному округу, определятся, кого из кандидатов поддержать в мажоритарных округах.
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