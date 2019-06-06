Луценко назвал возможное снятие блокады с оккупированного Донбасса финансированием терроризма

6 июня, 2019, 10:55

Торговля с предприятиями на оккупированных территориях подпадает под статью 258-5 УК о финансировании терроризма

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко написал в Facebook.

"Торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине. Как это было в 2017. После того, как террористы "национализировали" украинскую государственную и частную собственность на территории ОРДЛО, идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет. Такая торговля будет криминалом, что подпадает под статью 258-5 УК о финансировании терроризма", - отметил Луценко.

Напомним, представитель страны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кучма предложил снять блокаду с Донбасса.

15 марта 2017 г. решением СНБО приостановили экономические связи с оккупированными территориями как реакция на захват украинских государственных и частных предприятий, введение рублевой зоны и российской налоговой системы.