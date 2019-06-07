В Канаде одобрили строительство космодрома для украинских ракет
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Space.com.ua.
"Cегодняшнее решение министра Уилсона подтверждает обязательства MLS строить и управлять космодромом Новой Шотландии согласно экологическим и сфере безопасности требованиям. Еще раз благодарим общине за ее огромную поддержку этой инициативы ", - заявил президент и исполнительный директор MLS Стив Матье.
Maritime Launch Services - это стартап, основанный в Галифаксе, который планирует построить космический порт в Новой Шотландии для запуска спутников. Компания планирует сначала использовать украинскую ракету-носитель Циклон-4М, разработанную и построенную украинскими предприятиями КБ "Южное" и ПО ЮМЗ. Для MLS разрешение на строительство было долгожданным. Наличие разрешения было важнейшей составляющей для получения финансирования.
- Напоминаем, что строительством космодрома будет заниматься крупнейшая строительная компания в Атлантической Канаде - Lindsay Construction.
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