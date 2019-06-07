В Канаде одобрили строительство космодрома для украинских ракет

7 июня, 2019, 20:44

Министерство охраны окружающей среды Новой Шотландии дало разрешение компании Maritime Launch Services на дальнейшие шаги по строительству космодрома для украинских ракет Циклон-4М

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Space.com.ua.

"Cегодняшнее решение министра Уилсона подтверждает обязательства MLS строить и управлять космодромом Новой Шотландии согласно экологическим и сфере безопасности требованиям. Еще раз благодарим общине за ее огромную поддержку этой инициативы ", - заявил президент и исполнительный директор MLS Стив Матье.

Maritime Launch Services - это стартап, основанный в Галифаксе, который планирует построить космический порт в Новой Шотландии для запуска спутников. Компания планирует сначала использовать украинскую ракету-носитель Циклон-4М, разработанную и построенную украинскими предприятиями КБ "Южное" и ПО ЮМЗ. Для MLS разрешение на строительство было долгожданным. Наличие разрешения было важнейшей составляющей для получения финансирования.