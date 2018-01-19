В Канаде построят частный космодром для украинской ракеты

19 января, 2018, 15:45

Компания Maritime Launch Services планирует 1 мая 2018 начать строительство первого космодрома Канады, который будет рассчитан на использование украинско-бразильской ракеты "Циклон-4М"

Подробности проекта рассказал в интервью SpaceQ глава канадской космической компании Maritime Launch Services Стив Матье.

Вышеупомянутая ракета будет гибридной, сейчас ее адаптацией под условия Канады занимается КБ "Южное". Это носитель среднего класса.

Первая ступень будет работать на сжиженном газе и кислороде, а второй будет использовать украинский двигатель "Зенит", который примерно на 60 запусках успешно отработал в 100% случаев.

"Получается, что это скорее просто вопрос объединения различных частей. Некоторые уже готовы, и сейчас "Южное" занимается соединением этих проверенных временем и опытом компонентов в готовую ракету", - говорит Матье.

"Сейчас мы планируем осуществить первый пуск летом 2020 года. Очевидно, что это требует очень тщательной работы – мы отвели себе 18 месяцев на строительство, и еще 6 на испытания и ввод в эксплуатацию. Именно поэтому мы отталкиваемся с мая 2018 года, чтобы успеть до июля 2020", - добавил он.

Дело в том, что хотя две ракеты "Циклон-4М" уже были сделаны, сейчас сборка остановлена. Есть элементы, над которыми работают конструкторы, но сами по себе ракеты будут собираться после того, как компания пройдет через все процессы проектирования, оценки и интеграции проекта.

Важно отметить, что канадский космодром является частным проектом. Он не финансируется ни канадским, ни украинским правительством, и имеет чисто коммерческий характер.

После публикации результатов экологической экспертизы компания Maritime Launch Services получит возможность взять в аренду землю для начала строительства.

Также важно, что Maritime Launch Services планирует запуск с коммерчески полезной нагрузкой с первого же дня.

При этом Матье отметил, что у компании уже есть потенциальные заказчики на первый запуск. Всего же в MLS планируют 8 запусков ракет-носителей в течение года, хотя здесь все зависит от "Южмаша".

"У "Южмаша" есть определенный график, согласно которому они смогут поставлять нам новые ракеты примерно каждые 29 дней. Так что мы могли бы осуществлять 11 или 12 пусков в год.", - сказал Матье.

Он также добавил, что с точки зрения инвесторов даже 8 пусков в год — хорошее количество, а интерес к проекту проявляют сразу несколько крупных игроков.

"В долгосрочной перспективе мы можем сотрудничать с кем угодно", - добавил Матье.

При этом компания уже получила предварительную договоренность об уплате около 400 млн канадских долларов в счет будущих пусковых услуг.

"Могу сказать, что это немного больше, чем несколько клиентов, некоторые из которых планируют три, четыре, и даже больше миссий. Есть пара компаний, которых можно назвать очень близкими к Канаде. Все остальные — международники", - отмечает глава компании.

Как ожидается, в ближайшее время состоится подписание последнего контракта с КБ "Южное" и заводом "Южмаш".

Таким образом, Украина будет сотрудничать с Канадой по той же схеме, что и с США по проекту Antares. Эта ракета спроектирована в "Южном", производит ее "Южмаш" и все работает по модели "заказчик-поставщик".

Строительством космодрома в свою очередь будет заниматься крупнейшая строительная компания в Атлантической Канаде — Lindsay Construction.

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