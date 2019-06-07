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Espreso.tvОбществоПутин заговорил о начале новой "войны" из-за действий США

Путин заговорил о начале новой "войны" из-за действий США

Президент России Владимир Путин заявил, что действия властей США по Huawei являются началом новой технологической войны

Об этом сообщают российские СМИ.

По его мнению, санкции, которые были введены против компании со стороны США, означают начало новой технологической войны.

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