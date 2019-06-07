Путин заговорил о начале новой "войны" из-за действий США
7 июня, 2019, 19:59
Президент России Владимир Путин заявил, что действия властей США по Huawei являются началом новой технологической войны
Об этом сообщают российские СМИ.
По его мнению, санкции, которые были введены против компании со стороны США, означают начало новой технологической войны.
- Напомним, власти США обвиняют компанию Huawei в шпионаже в пользу китайских властей. В связи с этим Huawei пригрозили отключить от программного обеспечения США и полупроводников, необходимых для производства продуктов компании.
- 16 мая Министерство торговли США добавило продукцию китайской компании Huawei и 70 аффилированных с ней компаний в черный список.
- 20 мая корпорация Google и компании Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. приостановили сотрудничество с Huawei.
- Выполняя решение правительства США, компания Microsoft также прекращает сотрудничество с китайской компанией Huawei .
- Впоследствии китайская компания Huawei подала в суд с требованием признать неконституционной часть закона о национальной безопасности США, из-за которой компанию внесли в черный список.
- Из-за торговой войны США с Китаем будущие телефоны Huawei потеряют доступ к новым версиям Android, патчей безопасности и других популярных сервисов, в частности, Google Play Store, Gmai и YouTube.