Путин заговорил о начале новой "войны" из-за действий США

7 июня, 2019, 19:59

Президент России Владимир Путин заявил, что действия властей США по Huawei являются началом новой технологической войны

Об этом сообщают российские СМИ.

По его мнению, санкции, которые были введены против компании со стороны США, означают начало новой технологической войны.