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Espreso.tvОбществоМедведчук с Бойко снова поехали в РФ - торговаться за прямые поставки газа в Украину

Медведчук с Бойко снова поехали в РФ - торговаться за прямые поставки газа в Украину

Участники политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и Юрий Бойко поехали в Петербург, где встретились с главой российского Газпрома Алексеем Миллером

Ответную встречу транслировал телеканал " 112.Украина", передает УП.

Во время встречи Медведчук пожаловался, что после предыдущего их визита в Россию в Украине была "бурная, негативная реакция", но их это не беспокоит, потому что им на это "наплевать".

По его словам, обещанные президентом РФ Владимиром Путиным 25% скидки на газ при прямых поставках - "луч света" для украинцев.

"Самым главным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа в Украину", - сказал Миллер.

Медведчук отметил, что предыдущая власть была к этому не готова, а президент Владимир Зеленский еще не созрел к подобным решениям, но они все равно приехали договариваться, чтобы "заставить" действующую украинскую власть пойти на это.

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