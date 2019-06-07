Медведчук с Бойко снова поехали в РФ - торговаться за прямые поставки газа в Украину
Ответную встречу транслировал телеканал " 112.Украина", передает УП.
Во время встречи Медведчук пожаловался, что после предыдущего их визита в Россию в Украине была "бурная, негативная реакция", но их это не беспокоит, потому что им на это "наплевать".
По его словам, обещанные президентом РФ Владимиром Путиным 25% скидки на газ при прямых поставках - "луч света" для украинцев.
"Самым главным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа в Украину", - сказал Миллер.
Медведчук отметил, что предыдущая власть была к этому не готова, а президент Владимир Зеленский еще не созрел к подобным решениям, но они все равно приехали договариваться, чтобы "заставить" действующую украинскую власть пойти на это.
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Газпром тогда предложил Украине покупать газ напрямую. Пообещав, что так будет дешевле, чем в ЕС.
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Впоследствии премьер РФ Медведев призвал Украину отказаться от судебных споров, чтобы продолжить транзит газа.
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