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Газпром предлагает Украине покупать газ напрямую. Обещает, что будет дешевле, чем в ЕС

Газпром готов принять предложение о сотрудничестве с Украиной, если оно будет, и готов участвовать в создании совместного газотранспортного консорциума

Об этом заявил председатель правления Газпрома Алексей Миллер на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с с кандидатом в президенты Украины, одним из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрием Бойко и председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, передает Интерфакс-Украина.

Газпром готов провести переговоры по заключению нового контракта на поставку на украинский рынок непосредственно российского газа", - сказал он.

При этом Миллер заявил, что цена на газ по новому контракту для конечного потребителя Украины будет на четверть ниже нынешнего уровня цен.

"Конечно, сегодня рано говорить о конкретной цене по такому контракту ... по новому контракту прямых поставок российского газа на украинский рынок цена для конечного потребителя на украинском рынке будет где-то на четверть ниже нынешнего уровня цен", - предположил Миллер.

Он также поддержал предложение Медведчука вернуться к идее о создании консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.

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