Газпром предлагает Украине покупать газ напрямую. Обещает, что будет дешевле, чем в ЕС
Об этом заявил председатель правления Газпрома Алексей Миллер на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с с кандидатом в президенты Украины, одним из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрием Бойко и председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, передает Интерфакс-Украина.
Газпром готов провести переговоры по заключению нового контракта на поставку на украинский рынок непосредственно российского газа", - сказал он.
При этом Миллер заявил, что цена на газ по новому контракту для конечного потребителя Украины будет на четверть ниже нынешнего уровня цен.
"Конечно, сегодня рано говорить о конкретной цене по такому контракту ... по новому контракту прямых поставок российского газа на украинский рынок цена для конечного потребителя на украинском рынке будет где-то на четверть ниже нынешнего уровня цен", - предположил Миллер.
Он также поддержал предложение Медведчука вернуться к идее о создании консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.
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- Напомним, Украина уже более трех лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ОАО "Газпром" (РФ), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.
- 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу Нафтогаза $4,63 млрд.
- По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа Газпром обязан выплатить $2,56 млрд. Газпром зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
- Суд арестовал голландские активы Газпрома, чтобы выплатить Украине $2,6млрд. Великобритания заморозила активы Газпрома по решению Стокгольмского арбитража.
- Украина, ЕС и РФ договорились разработать дорожную карту переговоров по транзиту газа .
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