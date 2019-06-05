Премьер РФ Медведев призвал Украину отказаться от судебных споров, чтобы продолжить транзит газа. В Нафтогазе ответили

5 июня, 2019, 17:38

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал, что судебные споры между Нафтогазом и Газпромом "только загоняют ситуацию в тупик"

Соответствующее заявление российского премьера передает "РБК".

"Мы надеемся, что, во всяком случае, у нового руководства Украины тут прагматические соображения. Соображения, связанные с достижением нормальных договоренностей, основанных на прагматизме, возьмут верх над всякого рода политическими спекуляциями", - заявил Медведев.

Он добавил, что новый контракт на транзит газа через Украину должен быть "взаимовыгодным" и основываться на "выгодных тарифах".

"Сотрудничество должно развиваться не на фоне судебных споров, которые никуда не ведут, а лишь загоняют ситуацию в тупик", - добавил Медведев.

В Нафтогазе уже отреагировали на этот призыв российского главы правительства.

"Напомню премьер-министру РФ, что "бесконечными" судебные процессы делает именно российская сторона. Именно она не выполняет решение Стокгольмского арбитража, определенного в контракте как способ разрешения споров. Также напомню господину Медведеву, что именно Газпром инициировал как первый арбитраж, так и новый арбитраж в Стокгольме", - сообщил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко.