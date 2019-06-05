Премьер РФ Медведев призвал Украину отказаться от судебных споров, чтобы продолжить транзит газа. В Нафтогазе ответили
Соответствующее заявление российского премьера передает "РБК".
"Мы надеемся, что, во всяком случае, у нового руководства Украины тут прагматические соображения. Соображения, связанные с достижением нормальных договоренностей, основанных на прагматизме, возьмут верх над всякого рода политическими спекуляциями", - заявил Медведев.
Он добавил, что новый контракт на транзит газа через Украину должен быть "взаимовыгодным" и основываться на "выгодных тарифах".
"Сотрудничество должно развиваться не на фоне судебных споров, которые никуда не ведут, а лишь загоняют ситуацию в тупик", - добавил Медведев.
В Нафтогазе уже отреагировали на этот призыв российского главы правительства.
"Напомню премьер-министру РФ, что "бесконечными" судебные процессы делает именно российская сторона. Именно она не выполняет решение Стокгольмского арбитража, определенного в контракте как способ разрешения споров. Также напомню господину Медведеву, что именно Газпром инициировал как первый арбитраж, так и новый арбитраж в Стокгольме", - сообщил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко.
- Напомним, 22 марта Газпром также предложил Украине покупать газ напрямую. Пообещав, что так будет дешевле, чем в ЕС.
- 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд.
- По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить $2,56 млрд. "Газпром" зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
- Сейчас Нафтогаз подает иски в суды резких стран, в частности Швеции, Нидерландов, Швейцарии и США, в которых стремится взыскать задолженность Газпрома по решению Стокгольмского арбитража. В частности, Нафтогаз стремится конфисковать активы Газпрома в европейских странах и США и за их счет погасить около $2,7 млрд, которые сейчас Газпром должен по решению арбитражного суда в Стокгольме.
- Транзитный контракт Украины с российским Газпромом было заключено в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения 31 января 2019 года российский монополист планирует максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.
- 4 апреля Европейский парламент принял обновленную Газовую директиву ЕС . После вступления новых правил в силу все газопроводы из стран, не входящих в Евросоюз, включая "Северный поток-2", должны будут соблюдать правила ЕС доступ для третьих сторон, разделение прав собственности, недискриминационные тарифы и прозрачность.
- Ранее сообщалось, что российская компания " Газпром" получила очередной отказ от власти Дании в отношении маршрута "Северного потока-2". Ранее разрешения о строительстве российского газопровода дали Германия, Финляндия и Швеция.