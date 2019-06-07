Google предупредила правительство США об угрозах нацбезопасности, которые может повлечь запрет Huawei - FT

7 июня, 2019, 16:44

Компания Google предупредила администрацию Дональда Трампа об угрозе национальной безопасности США из-за внесения Huawei в черный список

Об этом говорится в материале газеты Financial Times.

В Google считают, что запрет обновлять Android на смартфонах Huawei может побудить китайскую компанию разработать свою операционную систему, которая будет более восприимчива к взлому.

"Google утверждает, что прекращение сотрудничества с Huawei опасно для США из-за вероятности создания двух версий операционной системы Android: оригинала и копии. Вторая может поставить телефоны Huawei под угрозу взлома", - пояснил собеседник Financial Times.

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