Google предупредила правительство США об угрозах нацбезопасности, которые может повлечь запрет Huawei - FT
7 июня, 2019, 16:44
Компания Google предупредила администрацию Дональда Трампа об угрозе национальной безопасности США из-за внесения Huawei в черный список
Об этом говорится в материале газеты Financial Times.
В Google считают, что запрет обновлять Android на смартфонах Huawei может побудить китайскую компанию разработать свою операционную систему, которая будет более восприимчива к взлому.
"Google утверждает, что прекращение сотрудничества с Huawei опасно для США из-за вероятности создания двух версий операционной системы Android: оригинала и копии. Вторая может поставить телефоны Huawei под угрозу взлома", - пояснил собеседник Financial Times.
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- Напомним, власти США обвиняют компанию Huawei в шпионаже в пользу китайских властей. В связи с этим Huawei пригрозили отключить от программного обеспечения США и полупроводников, необходимых для производства продуктов компании.
- 16 мая Министерство торговли США добавило продукцию китайской компании Huawei и 70 аффилированных с ней компаний в черный список.
- 20 мая корпорация Google и компании Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. приостановили сотрудничество с Huawei.
- Выполняя решение правительства США, компания Microsoft также прекращает сотрудничество с китайской компанией Huawei.
- Впоследствии китайская компания Huawei подала в суд с требованием признать неконституционной часть закона о национальной безопасности США, из-за которой компанию внесли в черный список.
- Из-за торговой войны США с Китаем будущие телефоны Huawei потеряют доступ к новым версиям Android, патчам безопасности и другим популярным сервисам, в частности, Google Play Store, Gmai и YouTube.