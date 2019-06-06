Заявления о возможном дефолте Украины обвалили курс гривны - глава НБУ

6 июня, 2019, 16:58

Слухи о возможном дефолте в Украине в мае 2019 года стали одной из причин падения курса гривны относительно иностранных валют на 1,4%

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий во время брифинга по вопросам монетарной политики 6 июня, передает Общественное.

"Хотя в целом с начала года курс гривни укрепился на 3%, по итогам мая он девальвировал 1,4%. Это произошло под влиянием нескольких факторов. Во-первых, в информационном пространстве активно распространялись спекуляции на тему государственного долга", - сообщил Смолий.

Также на рост курса иностранных валют в Украине повлияло заявление миссии Международного валютного фонда о возобновлении сотрудничества с Украиной только после проведения выборов в парламент и формирования нового правительства.

Кроме того, по словам главы НБУ, на падение гривны повлияли судебные решения о национализации ПриватБанка.

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