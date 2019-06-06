Заявления о возможном дефолте Украины обвалили курс гривны - глава НБУ
Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий во время брифинга по вопросам монетарной политики 6 июня, передает Общественное.
"Хотя в целом с начала года курс гривни укрепился на 3%, по итогам мая он девальвировал 1,4%. Это произошло под влиянием нескольких факторов. Во-первых, в информационном пространстве активно распространялись спекуляции на тему государственного долга", - сообщил Смолий.
Также на рост курса иностранных валют в Украине повлияло заявление миссии Международного валютного фонда о возобновлении сотрудничества с Украиной только после проведения выборов в парламент и формирования нового правительства.
Кроме того, по словам главы НБУ, на падение гривны повлияли судебные решения о национализации ПриватБанка.
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Напомним, в итоге заседание правления НБУ приняло решение не уменьшать размера учетной ставки. Ее оставили на уровне 17,5% .
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Недавно олигарх Игорь Коломойский посоветовал президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы США и Евросоюз списали Украине долги.
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Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина должна сохранить репутацию ответственной страны. Он отметил, что страна уважает и выполняет свои финансовые обязательства, а населению не нужны очередные кризисы.
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