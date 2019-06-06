//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗаявления о возможном дефолте Украины обвалили курс гривны - глава НБУ

Заявления о возможном дефолте Украины обвалили курс гривны - глава НБУ


фото: bank.gov.ua
Слухи о возможном дефолте в Украине в мае 2019 года стали одной из причин падения курса гривны относительно иностранных валют на 1,4%

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий во время брифинга по вопросам монетарной политики 6 июня, передает Общественное.

"Хотя в целом с начала года курс гривни укрепился на 3%, по итогам мая он девальвировал 1,4%. Это произошло под влиянием нескольких факторов. Во-первых, в информационном пространстве активно распространялись спекуляции на тему государственного долга", - сообщил Смолий.

Также на рост курса иностранных валют в Украине повлияло заявление миссии Международного валютного фонда о возобновлении сотрудничества с Украиной только после проведения выборов в парламент и формирования нового правительства.

Кроме того, по словам главы НБУ, на падение гривны повлияли судебные решения о национализации ПриватБанка.

Читайте также: Виталий Портников: Дефолт приведет к краху и нищете

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

6 июня, 2019 четверг

больше новостей

6 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать