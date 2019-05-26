//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоломойский призвал Зеленского не бояться дефолта, - FT

Коломойский призвал Зеленского не бояться дефолта, - FT


фото: pravda.com.ua
Олигарх Игорь Коломойский посоветовал президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы США и Евросоюз списали Украине долги

Об этом Игорь Коломойский заявил в интервью Financial Times, сообщает LIGA.net .

"По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины", - сказал Коломойский, вспомнив страну, которая в 2015-м не смогла рассчитаться с Международным валютным фондом.

По его словам, США и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины, потому что "их не интересует Украина", их цель - "навредить России".

"Это ваша игра, ваша геополитика. Вам нет дела до Украины. Вы хотите навредить России, а Украина - просто оправдание. Если Зеленский будет слушать, он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги - 5, 10, 15% вместо 73%", - сказал Коломойский.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 мая, 2019 воскресенье

больше новостей

26 мая, 2019 воскресенье

25 мая, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать