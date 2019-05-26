Коломойский призвал Зеленского не бояться дефолта, - FT

26 мая, 2019, 15:34

Олигарх Игорь Коломойский посоветовал президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы США и Евросоюз списали Украине долги

Об этом Игорь Коломойский заявил в интервью Financial Times, сообщает LIGA.net .

"По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины", - сказал Коломойский, вспомнив страну, которая в 2015-м не смогла рассчитаться с Международным валютным фондом.

По его словам, США и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины, потому что "их не интересует Украина", их цель - "навредить России".

"Это ваша игра, ваша геополитика. Вам нет дела до Украины. Вы хотите навредить России, а Украина - просто оправдание. Если Зеленский будет слушать, он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги - 5, 10, 15% вместо 73%", - сказал Коломойский.