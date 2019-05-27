Гройсман ответил на слова Коломойского о дефолте

27 мая, 2019, 12:34

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина должна сохранять репутацию ответственной страны

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

По его словам, Украина уважает и выполняет свои финансовые обязательства, а населению не нужны очередные кризисы.

"Считаю, что даже разговоры об этом (невыполнение обязательств), не добавляют стабильности ... Наша задача - добросовестно обслуживать долги, заниматься тем, чтобы экономика росла", - отметил Гройсман.

Он также подчеркнул, что от дефолта в первую очередь пострадают рядовые украинцы.