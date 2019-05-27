Гройсман ответил на слова Коломойского о дефолте
27 мая, 2019, 12:34
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина должна сохранять репутацию ответственной страны
Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.
По его словам, Украина уважает и выполняет свои финансовые обязательства, а населению не нужны очередные кризисы.
"Считаю, что даже разговоры об этом (невыполнение обязательств), не добавляют стабильности ... Наша задача - добросовестно обслуживать долги, заниматься тем, чтобы экономика росла", - отметил Гройсман.
Он также подчеркнул, что от дефолта в первую очередь пострадают рядовые украинцы.
- Напомним, олигарх Игорь Коломойский посоветовал президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы США и Евросоюз списали Украине долги.
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