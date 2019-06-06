Нацбанк оставил учетную ставку без изменений
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
В течение двух последних месяцев потребительская инфляция превышала прогноз Национального банка. В апреле она составляла 8,8% в годовом измерении и в мае, по оценкам НБУ, продолжила ускоряться.
Отмечается, что такое ускорение обусловлено прежде всего временными факторами. Среди них - рост цен на отдельные виды овощей и топливо.
Во второй половине года влияние этих факторов нивелируется из-за поступления в продажу овощей нового урожая, а также удешевления энергоресурсов на мировом рынке.
Сообщается, что фундаментальное инфляционное давление и в дальнейшем будет постепенно снижаться, о чем свидетельствует замедление базовой инфляции в соответствии с прогнозом НБУ с начала года.
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Напомним, с начала 2018 г. Нацбанк пять раз повышал учетную ставку. С декабря 2018 ключевой показатель монетарного регулирования Нацбанк оставлял на уровне 18%.
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Таким образом, решение Национального банка Украины об учетной ставке на уровне 18% делало кредитование в Украине самым дорогим в Восточной Европе, писали в Bloomberg.
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Впрочем 25 апреля Национальный банк Украины впервые за два года снизил учетную ставку: на 0,5 процентных пункта - до 17,5% годовых.