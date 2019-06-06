Нацбанк оставил учетную ставку без изменений

6 июня, 2019, 14:48

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 17,5%

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В течение двух последних месяцев потребительская инфляция превышала прогноз Национального банка. В апреле она составляла 8,8% в годовом измерении и в мае, по оценкам НБУ, продолжила ускоряться.

Отмечается, что такое ускорение обусловлено прежде всего временными факторами. Среди них - рост цен на отдельные виды овощей и топливо.

Во второй половине года влияние этих факторов нивелируется из-за поступления в продажу овощей нового урожая, а также удешевления энергоресурсов на мировом рынке.

Сообщается, что фундаментальное инфляционное давление и в дальнейшем будет постепенно снижаться, о чем свидетельствует замедление базовой инфляции в соответствии с прогнозом НБУ с начала года.

Читайте также: Дешевых денег не будет. Почему НБУ повысил учетную ставку и что это даст экономике