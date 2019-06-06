Украина против России: РФ убеждает суд ООН, что "Л/ДНР" не террористы

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, сообщает Укринформ.

Представители России в Международном суде ООН фактически повторили все то, что они говорили еще в понедельник, говорится в сообщении.

"Они заявляют, что у нас "искусственный спор", что нет никаких оснований для использования этих двух конвенций, на которые мы ссылаемся, что они вообще считают, что мы используем этот суд как инструмент политического давления на Россию, и вообще все проблемы эти "связаны с тем, что у нас в 2014 году состоялся "мятеж" и больше ничего. И мы стараемся делать на всех фронтах юридическую войну с Россией", - отметила Зеркаль.

По ее словам, представители РФ в Международном суде много говорили о трагедии МН17. Речь шла, в частности о том, что, вроде, не было намерения сбивать Боинг, а боевики на Донбассе вооружались "ради защиты от украинской боевой авиации".

"Мы услышали много интересного о сбивании Боинга. Они продолжают настаивать на том, что бедные "ДНР" и "ЛНР" не признаны никем, как террористические организации. И кроме того, по их мнению все обстрелы, которые вела Украина также тогда подпадают под террористические акты. Завтра Вы услышите все наши ответы на все эти вопросы, и я думаю, что это должно стать уже очевидным, что у нас есть спор, у суда есть юрисдикция. И мы надеемся, что суд рассмотрит по существу все наше дело", - отметила Зеркаль.