В деле MH17 появились новые улики против России, - СМИ

6 июня, 2019, 15:32

Российские журналисты нашли очередное подтверждение того, что военные РФ причастны к сбитому над Донбассом самолету Малайзийских авиалиний рейса МН17 летом 2014 года, когда погибли 298 пассажиров

Об этом сообщает российская Новая газета со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении.

Уточняется, что бумаги не имеют грифа "секретно" - это документы об обеспечении безопасности на дорогах общего пользования во время передвижения российских войск в июне 2014 года. А также выписки из приказов о заключении военнослужащих ПВО на обеспечение и выделение им сухих пайков.

В частности, это - телефонограмма от 22 июня 2014 года, в которой говорится о приказе начальникам Курской и Воронежской военных автомобильных инспекций организовать 23 июня сопровождение военной техники по дорогам общего пользования. "Приказ направляется, в частности, руководству 56-й Курской и 47-й воронежской военной автомобильной инспекции (ВАИ), что еще раз подтверждает установленный маршрут движения (из Курска на Донбасс - ред.)", - пишет газета.

Отмечается, что телефонограмма подтверждает версию авторов портала Bellingcat об участии личного состава и грузовиков 69-й бригады в перемещении техники из Курска, высказанное ими еще в 2017 году.

В другом документе, по данным издания, подписанном подполковником с 69-й бригады Аладьиним, приводится список нескольких грузовиков с водителями, которые прибудут в Курск из Белгорода, чтобы ехать дальше. В частности, там фигурирует КамАЗ с "черным" госномером 4267 АН и его водитель - рядовой Бутиков А.Н. "Позже именно этот КамАЗ попадет в объективы любительской съемки при перевозке "Бука 332" в Миллерово", - объясняет расследователь, известный в Украине журналист Павел Каныгин.

Кроме того, в редакции есть приказ за подписью и.о. командира части №32406 подполковника Демидова и и.о. начальника штаба майора Горбатых. Из него следует, что более 170 курских военных 15 июля 2014 года прибыли в Миллерово, что на границе с Украиной. В качестве основания приводится телеграмма начальника войск ПВО РФ от 13.07.2014.

По словам автора, из полученных документов следует, что противоракетники прибыли в Миллерово почти на три недели позже, чем их техника; они были поставлены на обеспечение, тут же с него сняты, но при этом получили сухпайки на 5 суток.

"Судя по этим деталям, противоракетники явно не собирались долго задерживаться с "боевым дежурством" в 30 км от границы и вместе с сухпайком якобы отправились с Миллерово в другое место. Так ли это? И как объяснить, что вскоре одну из машин курской бригады ПВО заметили по другую сторону границы? " - говорится в статье.

Отмечается, что факт прибытия военнослужащих из курской части в приграничный Миллерово с датой 15 июля усиливает подозрения и обосновывает вопрос, высказанный следователями JIT в 2018 году - например, кто осуществлял переброску боевой машины туда и обратно и кто был в экипаже; есть ли их имена в списке 170 военных из 53-й бригады, прибывшие на "боевое дежурство" к границе; кто отдавал им приказы.