В Гааге начинаются слушания по делу Украины против России

3 июня, 2019, 08:10

С понедельника, 3 июня, в Международном суде ООН в Гааге начинаются устные слушания по иску Украины против России в деле о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МИД Украины.

"Это наше первое дело перед Международным Судом ООН по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которую мы передали в Суд еще в начале 2017 года. Мы плодотворно провели в подготовке к слушаниям последние дни и готовы представить профессионально нашу юридическую позицию и сделать все возможное, чтобы убедить Суд в своей юридической правоте и необходимости продолжить рассмотрение дела по существу и, как результат, обеспечить правосудие для Украины ", - сообщила заместитель министра Елена Зеркаль.

В 10:00 суд начнет рассмотрение возражений России о наличии у Суда юрисдикции по иску.

"Россия воспользовалась своим правом и сделала все возможное для того, чтобы затянуть рассмотрение дела по существу. Рассмотрение дела по существу - это детальное исследование всех доказательств, экспертных мнений и свидетельских, которые Украина предоставила Суд на 17500 страницах еще год назад. Большинство наших материалов будет опубликован на сайте суда уже завтра. Это именно то, чего россияне пытаются избежать всеми возможными путями, включая юридическую гимнастику и эквилибристику ", - сообщают в МИД.

В то же время МИД РФ сообщает, что российская сторона будет рассказывать в суде об отсутствии юрисдикции и "развязанной Киевом гражданской войне на Донбассе".

"Развязанная Киевом гражданская война на Донбассе не регулируется Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, а претензии Киева о якобы незаконном возвращении Крыма в состав России не могут быть предъявлены на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - заявляют россияне.

Украинскую сторону будут представлять сотрудники МИД, СБУ, ГПУ, которые непосредственно расследуют дела по сбивания МН17, терактов в Мариуполе, Краматорске и Волновахе.

Слушания продлятся до 7 июня.