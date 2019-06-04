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Espreso.tvМир"Украина против России": в Международном суде ООН Россия прибегла к злоупотреблениям

"Украина против России": в Международном суде ООН Россия прибегла к злоупотреблениям

При подготовке к рассмотрению в Международном суде ООН дела "Украина против России", РФ прибегала к злоупотреблениям, в частности бездействию, затягиванию дела, отсутствию сотрудничества

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в Facebook.

Зеркаль обнародовала ключевые элементы выступления в Международном суде ООН профессора Жан-Марка Тювенина.

"Украина не просит суд вынести решение, что Россия осуществила акт агрессии против нее. Украина возбудила дело против России "всего лишь" за нарушение международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - отметил профессор в суде.

Жан-Марк Тювенин обвинил Россию в злоупотреблениях, говорится в сообщении.

"Это является злоупотреблениями перед судом: бездействие, пассивность, недоговорки, затягивание дела, отсутствие сотрудничества; в целом, поведение, является явным нарушением обязательств России по Конвенции", - отметил профессор.

Он отметил, что РФ не обеспечила расследованию фактов в отношении лиц, которые были или есть подозреваемыми в том, что участвовали в финансировании терроризма в Украине, и не возбудила уголовные дела.

"Россия совершила вооруженную агрессию против Украины, оккупировала часть ее территории, аннексировала Крым. Это общеизвестные факты, безусловно указывают, что Россия оказывает поддержку терроризму. Такое поведение неприемлемо. Но вместо того, чтобы признать свою вину, Россия делает жалкие попытки оправдать себя" , - отметил Тювенин.

 
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