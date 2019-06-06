"При смене руководства не меняется позиция Украины": Мендель объяснила сходство выступлений Зеленского и Порошенко
Об этом пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила во время брифинга, передает УНИАН.
По словам Мендель, президент читал все написанные для него речи. "И если он не согласен с сообщениями, то он их менял. Если президент Зеленский согласился с этими посланиями, которые вчера проговорил, это означает только позитив для Украины, так как при смене руководства не меняется позиция Украины, мы остаемся на европейском и евроатлантическом курсах и, конечно, признаем, что Россия является агрессором", - отметила она.
Напомним, что тезисы для речи писало МИД.
Пресс-секретарь Порошенко Цеголко написал, что президент Украины Владимир Зеленский украл абзац из выступления экс-главы государства .
В АП обвинили некоторых работников МИД в "диверсии" в пользу Порошенко.
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