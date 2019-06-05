У Порошенко обвинили Зеленского в плагиате

5 июня, 2019, 18:19

Об этом написал пресс-секретарь экс-президента Петра Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.

"Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность. Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко. Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера", - написал он.