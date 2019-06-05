//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУ Порошенко обвинили Зеленского в плагиате

У Порошенко обвинили Зеленского в плагиате

Президент Украины Владимир Зеленский украл абзац из выступления экс-главы государства Петра Порошенко

Об этом написал пресс-секретарь экс-президента Петра Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.

"Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность. Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко. Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера", - написал он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 июня, 2019 среда

больше новостей

5 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать